Los candidatos a presidente y vice de Consenso Federal, Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, estuvieron ayer en Mendoza, donde en tiempo record mantuvieron encuentros con dirigentes, productores agrícolas, industriales, comerciantes y algunos simpatizantes.

La estadía fue compartida con la estructura de Protectora Fuerza Política, encabezada por el diputado nacional José Luis Ramón, legisladores provinciales, concejales y dirigentes de ese partido. Fundamentalmente, con los candidatos a diputado nacional Carolina Montivero y Marcelo Romano.

Como era de esperar, Lavagna respondió sobre la radiografía que hace acerca del difícil país de estos tiempos. Sin golpes bajos ni sensacionalismo político, habló de la realidad y lo que se debe hacer para sacar a la Argentina de las dificultades económicas, financieras y sociales.

En conferencia de prensa, El Ciudadano –teniendo en cuenta que jugó un vital papel durante la administración de Eduardo Duhalde para sacar al país de la grave crisis del 2001– le preguntó a Lavagna cómo hará para este momento si accede a la presidencia de la nación.

Al respecto, respondió: “A lo largo de todo este año hemos venido formulando una serie de políticas, no solo sobre economía, pero con un peso muy importante sobre ésta. Porque el problema principal de la Argentina es precisamente la economía. Lo primero que hay que hacer, según nuestra visión, es poner en marcha una economía que lleva ocho años de estancamiento. Para ser más precisos, ese tiempo incluye estos dos últimos años, que han sido de caída libre en el nivel de producción”.

Al pedirle precisiones, el exministro de Economía expresó: “Como lo he señalado muchas veces, hay una tremenda contradicción entre un país que tiene todos los recursos naturales, humanos e incluso de capital como para crecer, pero los resultados de estos últimos ocho años han sido negativos. Con el agregado de que estuvieron dos gobiernos totalmente distintos, con políticas distintas, mostrando errores de fondo que se han cometido”.

“Por eso, poner en marcha la economía significa pensar que hay que utilizar el capital que hoy está instalado. Hemos visto con Juan Manuel (Urtubey) en todo el país, fabricas del más diverso tipo tapadas con lonas o plásticos. Y eso es simplemente porque no hay demanda, no existe la demanda suficiente”, consideró.

“Ante esto, lo primero que hay que hacer es ayudar a los industriales a reconstituir esa demanda. Por razones económicas y éticas, devolviendo a los trabajadores el 18% que se ha perdido, del mismo modo a los jubilados. Todo ese poder de compra comenzará a poner en marcha la producción, junto a la reconstitución de créditos para la pequeña y mediana empresa. Estas últimas han perdido, lamentablemente, todo su capital de trabajo por esa crisis. Estoy convencido que Argentina puede recuperar el 4% de crecimiento por año, y si se logra estabilidad, se podrá duplicar el ingreso de los argentinos”.

Rotundo no

Finalmente, El Ciudadano le preguntó si aceptaría la cartera de Economía en el caso que Alberto Fernández acceda a la primera magistratura, a lo que Lavagna respondió categóricamente: “No. Yo soy candidato a presidente de la Nación y punto. Si me permite, este no determinante no hay que confundirlo con mi disponibilidad y la de todo mi entorno en Consenso Federal. Porque nosotros podremos participar en un diálogo, como lo hemos dicho desde un principio. A la Argentina le hace falta diálogo y un gobierno de consenso. Del mismo modo le hace falta un Consejo Económico y Social, donde se debata para encontrar un rumbo. Ahí digo y decimos, sí. A ocupar puestos en el gobierno es, terminantemente, no".

