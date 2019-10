Un colegio mendocino invita a donar sangre

Ya es de público conocimiento la importancia que tiene donar sangre y las vidas que pueden salvarse con esta acción, aunque hay personas que aún no se animan a hacerlo.

Por eso, desde un colegio de Mendoza tomaron la iniciativa de seguir conscientizando e invitaron a través de redes sociales a donar sangre y salvar vidas.

Se trata del colegio Santa Teresita de Lisieux, del departamento de Luján de Cuyo, que invita a quienes quieran colaborar con la causa. Será el próximo martes 15 de octubre, de 9 a 12.30 en calle Taboada 744, del mencionado lugar.

Los requisitos para poder realizar la donación son: tener entre 18 y 65 años, concurrir con DNI, pesar más de 50 kg, desayunar sin ingesta de lácteos y/o grasas, no haber tenido relaciones sexuales con parejas ocasionales o de riesgo, no haber padecido enfermedades de transmisión sanguínea: Hepatitis B o C, HIV, Chagas, no haberse realizado dentro del último año tatuajes y/o perforaciones.