Para Jorge López, “la oposición trata la deuda como chimentos de barrio”

El diputado Jorge López (UCR-FCM), quien es presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara baja mendocina, se refirió con dureza a la fuerte resistencia de los bloques opositores para tratar la autorización al financiamiento de tres obras vitales para la provincia. Al respecto, dijo que la oposición trata la deuda como “chimentos de barrio”.

La fuerte expresión del legislador fue puntualmente a la cuestión de la deuda que esgrime el PJ para decir no a la toma de un préstamo del BID, ya que el principal bloque de la oposición dice que sería más perjudicial para la provincia ese endeudamiento, que engrosaría aún más los $110.000 millones que la administración de Alfredo Cornejo deja de deuda.

El Ciudadano dialogó con López, quien fue directo al responder el argumento de la oposición expresando que “no es así como la oposición dice, que la deuda pública es grandísima o super elevada, tal cual chimentos de la vecina del barrio. Creo que se debe ser responsable al hablar o informar sobre este tema”.

- ¿Por qué dice que no es así?

- Hay indicadores que se elaboran específicamente para saber la situación de sostenibilidad de la deuda pública. De ellos, uno es el ratio de sostenibilidad de la deuda, donde se calculan los servicios de deuda sobre los ingresos corrientes que tiene una provincia. El ratio de la Provincia solía estar en un 15% pero el primer trimestre de 2019 arrojó un indicador de 11,7 y en el segundo trimestre 11,4.

Es una clara demostración de que va disminuyendo paulatinamente. Se debe recordar que cuando el justicialismo dejó el gobierno en el 2015 teníamos un perfil de deuda con vencimiento a corto plazo, lo que implicaba que el indicador se volviera cada vez más elevado.

"Cornejo deja una deuda 12% más baja que Pérez”

El diputado López detalló también que “cuando (Francisco) Pérez dejó el gobierno, el indicador tenía un valor del 13,2 y el stock de deuda consolidado, más la deuda flotante era de US$ 1.480 millones. Hoy está con un valor del 11,4 y el stock de deuda al 30 de junio pasado, es de US$ 1.270 millones. Un 12 % más bajo que lo que dejó el último gobierno del PJ. Esto demuestra que la oposición continúa arrojando cortinas de humo y genera situaciones de incertidumbre en la búsqueda de poner excusas para no tratar obras importantes para la provincia”.

- Si se toma financiamiento, ¿cómo incidirá en la deuda que dejará el gobernador Cornejo?

- El indicador de 11,4 en el 2020 se iría a 11,45 con el financiamiento de las obras del Acueducto Ganadero de la Paz, la doble vía Rivadavia-Junín y el GIRSU. Recordemos que por la primera el crédito sería de U S$13 millones, por la segunda US$ 12,8 millones y por la Planta de Tratamiento Final de Residuos Sólidos Urbanos US$ 25 millones.

Estos son montos insignificantes si uno los compara con los stocks de deuda que tienen otras provincias. Pero significativos e importantes para la función que cumpliría cada obra, por lo que están más que justificados en lo que significa la sostenibilidad de la deuda.

La oposición y el Presupuesto 2020

Acerca de la insistencia de los opositores para que se dé a conocer el Presupuesto para el año próximo, López explicó que “si bien el 30 de septiembre es el plazo que establece la Constitución para presentar el proyecto de Presupuesto, debemos tener en cuenta que es un año atípico por lo electoral. Entonces, por cuestiones lógicas se retrasaría la presentación, ya que el gobernador electo (Rodolfo Suarez) se encuentra preparándolo”.

- ¿Entonces pasaría para el próximo año su Presupuesto?

- También se debe tener en cuenta que todavía no se trata el Presupuesto nacional 2020, por la misma razón electoral que en la provincia. Por último está el recambio legislativo de Mendoza en noviembre. Todos son elementos que incidirán en los tiempos para tratar la cuestión presupuestaria que aplicará en su primer año de gobierno Suarez.

Lo que sí le puedo dar garantías, más allá de lo que le acabo de detallar, es que el Presupuesto estará listo para ser ejecutado desde el primer día del próximo año.