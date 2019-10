Omar De Marchi, intendente de Luján de Cuyo y presidente del Pro en Mendoza, reflexionó en conversación con los medios sobre la actualidad política en la previa de las elecciones a presidente.

De Marchi indicó que las obras viales avanzan a buen ritmo: “La idea es tener todo terminado en los primeros días de noviembre, después de las elecciones” aclaró y además dijo en torno a la campaña: “Advierto que hay una sensación de reflexión en la gente. Como que el resultado de esta elección va a marcar, no solamente los próximos cuatro años sino los ocho o doce años, como mínimo de la Argentina”.

El político aseveró que “más allá de los dirigentes, la publicidad y todo hay una sensación de reflexión. Estoy convencido de que habrá segunda vuelta en Argentina” arrojó.

También analizó los resultados de las PASO nacionales y las generales en la provincia: “Pasaron varias cosas, lo más importante es que hubo una diferenciación en la interpretación del tema nacional y el provincial. Es evidente que hubo una muy buena gestión provincial, los mendocinos la han valorado. También hay muy buenas gestiones municipales, eso también se reflejó porque en muchísimos casos los resultados departamentales superaban los provinciales”, concluyó.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-10-11-8-17-35-roberto-lavagna-no-aceptaria-ser-ministro-de-economia-de-alberto-fernandez

En torno a la “cuestión nacional”, De Marchi analizó: “En el tema nacional definitivamente impactó la cuestión económica. Hubo una respuesta a eso, pero me parece que en esta oportunidad es como que se va a votar con una mayor reflexión”.

“La cuestión económica es importante pero estoy convencido que no es lo que está en juego en Argentina. Crisis económicas hemos tenido montones, con mucho dolor y problemas pero se terminan superando. La crisis moral, ética de valores es lo que tenemos en el país, pero no me refiero como mojigato a los valores morales personales, sino como país. Me parece que hay una mayor reflexión diciendo que no podemos seguir construyendo a la Argentina que queremos con lo que ya vimos” reflexionó el jefe comunal.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-10-10-17-9-47-alberto-fernandez-afirmo-que-cfk-tendra-cero-injerencia-en-el-armado-de-gabinete-si-gana-las-elecciones

Omar dijo que el futuro de Cambiemos dependerá de lo que suceda en las elecciones: “Sin dudas que Cambiemos perdiendo empieza una nueva etapa o finaliza una. Seguramente esto tendrá protagonistas distintos, eso es evidente. El caso de Carrió, la defiendo a Lilita porque representa cosas en las cuales algunos podrán estar de acuerdo o no. En estas coaliciones hay que tener la suficiente apertura para contener a la mayoría. Las diferencias con ella muchas veces se dan por las formas, expresiones o su formato. Pero no tanto por su contenido. Creo que nadie duda de que Argentina necesita de un baño ético, eso dice Lilita y en eso coincidimos todos”.

“Alberto Fernández representa ‘el no saber de qué se trata’. Para colmo diciendo que a partir de diciembre la Argentina pasa a ser el mejor país del mundo, que con él viene la felicidad, es tan evidente que eso es mentira. Me genera angustia e incertidumbre” contó el intendente lujanino.