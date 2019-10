Lourdes Sánchez reveló las excusas que usa para no tener sexo con 'Chato' Prada

El ‘Súper Bailando’ y el sexo entre las parejas (no de baile) tienen al parecer, un punto de conexión.

El pasado jueves una de las bailarinas y figuras mediáticas que tiene la argentina, Cinthia Fernández contó en un programa de TV, que hace un mes que no tiene sexo con su novio, Martín Baclini, debido al cansancio que le provocan los ensayos para el ‘Súper Bailando’.

En esa línea, la periodista Andrea Taboada dijo: Es horrible que digan que es por el cansancio" y fue allí cuando irrumpió en el tema otra famosa, Lourdes Sánchez quien le retrucó: "¿Sabés a cuántas mujeres les pasa eso?".

"No es una locura lo que estamos diciendo", dijo luego y Taboada le preguntó de manera pícara, "¿Vos le decís al Chato Prada ?me duele la cabeza'?".

"¡Miles de veces! Pongo otras excusas también. La del cansancio es clave, ja ja ja", arrojó Lourdes Sánchez entre risas y agregó. "No, ensayé mucho'. Me he hecho la dormida miles de veces. Obvio que uso a LAM como excusa, mañana me tengo que levantar temprano'" cerró de manera jocosa.