Lollapalooza confirmó las bandas de su próxima edición

Con miles de entradas ya vendidas, los organizadores del Lollapalooza por fin confirmaron las bandas que estarán en la edición 2020 del festival que, como todos los años, se realizará en el Hipódromo de San Isidro.

Finalmente, los principales rumores se concretaron, ya que los Guns N' Roses efectivamente estarán en el evento que se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de marzo.

Por otra parte, el Lollapalooza 2020 marcará el regreso a la Argentina de The Strokes, una de las bandas más importantes del rock del siglo XXI.

Además de estas dos increíbles agrupaciones, el festival incluirá en su line up al dj Martin Garrix y a dos superestrellas del pop mundial Lana del Rey y Gwen Stefani.

Pero estos no serán los únicos músicos internacionales que pasarán por el Hipódromo de San Isidro este año, ya que también estarán Armin van Buuren, Vampire Weekend, Cage The Elephant, James Blake, Rita Ora, Kali Uchis, Alan Walker, Brockhampton, The Lumineers, Kacey Musgraves, Idles, Rex Orange County, A Day To Remember, Charli XCX, Jaden Smith y Perry Farrell’s Kind Heaven Orchestra.

Como exponentes de la escena nacional, en esta ocasión estarán históricos como Litto Nebbia y Ratones Paranoicos, pero también referentes del nuevo rock criollo como El Mató a un Policía Motorizado.

El trap también marcará presencia en el escenario con Duki y Wos, los dos máximos exponentes del género en Argentina.

Otros de los que participarán del 'Lolla' 2020 serán Enmanuel Horvilleur, Fabiana Cantilo, Louta, Airbag, Natalie Pérez, YSY A, Nathy Peluso, Las Ligas Menores y Zoe Gotuso.

Otra vez hay mendocinos en el Lollapalooza

En 2020, los mendocinos volverán a marcar presencia en uno de los festivales más convocantes del país. El año que vienen los que subirán al escenario serán los jóvenes Alejo y Valentín.

Mirá el line up completo

¿Cómo comprar las entradas para el Lollapalooza 2020?

Preventa 4 para general: $9490.00 ($8.250 entrada + $1240.00 costo de servicio)

Preventa 2 para VIP: $17240.00 ($14.990 entrada + $2250.00 costo de servicio)

Se pueden comprar acá