Audiencia pública: taxistas aceptarían el 45% de aumento que propuso el Gobierno

Los propietarios de taxis de Mendoza realizaron un pedido de aumento del 70% de la tarifa en una audiencia pública realizada el día miércoles. Sin embargo desde el Ente de Movilidad Pública (EMOP) entendieron que el aumento debe ser del 45%.

Los empresarios piden los estudios de costos se realicen cada tres meses para encarar las debidas actualizaciones.

El titular de APROTAM, Fernando Sáez indicó que el sector viene con un atraso muy grande ya que en todo el 2018 "no tuvimos aumentos de tarifa". "El dólar y la inflación han destruido la actividad económicamente", expresó.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-10-9-18-19-25-analizan-un-aumento-en-la-tarifa-de-los-taxis

Además agregó en diálogo con CNN Radio Mendoza 91.7 que: "solicitamos un 75%, aunque sea un 45 ahora y un 35 en marzo para actualizar la tarifa de una vez por todas. Nosotros queremos cerrar lo que sea, porque así estamos a pérdida".

Con este aumento concedido, la bajada de bandera podría llegar a los 42 pesos y la ficah pasaría a costar unos $2,20.

Sáez aseguró que aceptarán el 45%, pero advirtió que en el mes de febrero van a solicitar un nuevo incremento.

Además contó que por esta situación se puede resentir el servicio de taxis: "Nos aumenta la luz, los combustibles, los alimentos entonces dejamos de consumir. Es una economía que es decreciente. Pero si no acompañamos la actualización del servicio no podemos cubrir la actividad. Cada vez que vamos al mecánico no podemos cubrir los gastos de un vehículo, con lo que hacemos en el día".