Mora anunció su retiro del fútbol profesional

El plantel de River campeón de la Copa Libertadores 2018 y tercero en el Mundial de Clubes tuvo hoy un regreso agridulce, porque el delantero uruguayo Rodrigo Mora, uno de sus últimos referentes, no viajó a la pretemporada en Punta del Este, debido a sus últimas lesiones, y anunció su retiro del profesionalismo.

"Me toca vivir uno de los días más tristes de mi vida. El sufrimiento y el dolor son constantes y ya no puedo. Di hasta lo que no tenía y hoy tengo que enfrentar la realidad", inició un mensaje que publicó en su estado de Whats App.

"Ya no puedo seguir jugando al fútbol. Tengo un nudo en el pecho y una sensación imposible de explicar. Me hubiese gustado retirarme de otra manera", agregó el delantero de 31 años.

Y completó: "Sé que vienen momentos complicados, con muchas decisiones por tomar... Pero hoy solo quiero agradecer a todos, a mi hijo, mi familia, mis amigos, mis compañeros, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas por todo el amor y apoyo que me brindaron siempre".

Ese mensaje fue el corolario de un fin de semana lleno de especulaciones en torno a su futuro, pese a lo cual estuvo dentro de la nómina que había armado el entrenador Marcelo Gallardo para viajar a Punta del Este.

De hecho, estuvo presente en el estadio "Monumental" pero ser evaluado por el cuerpo médico, luego de haber sido el único jugador del plantel que no se llevó una rutina física para las vacaciones y solo hizo reposo deportivo.

Mora terminó el año 2018 casi sin jugar, ya que tuvo un puñado de minutos frente a Colón de Santa Fe, por la Superliga, donde además fue capitán como última experiencia dentro del campo de juego.

De hecho, en plena serie final de la Libertadores contra Boca, volvió a sentir dolor en la zona de la cadera operada en 2017, que estuvo a punto de dejarlo sin jugar más al fútbol.

Según había anunciado el médico de River Pedro Hansing sufrió una necrosis aséptica en la cabeza del fémur producto de un infarto en el hueso, que lo tuvo siete meses fuera de las canchas.