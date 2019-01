COMPARTIDOS: 0

Un impactante video con un accidente vial entre una camioneta y una mujer que manejaba una moto, se conoció en las últimas horas.

El hecho tuvo lugar en la provincia de Salta, en el día de ayer a las 14:37 cuando una joven de 30 años de edad iba a bordo del pequeño rodado y tenía prioridad de paso en la esquina, si tenemos en cuenta el sentido en el que circulaba.

Lo que sucedió es que la camioneta llegó a la esquina, no a gran velocidad pero tampoco se detuvo entonces la moto conducida por la mujer no alcanzó a esquivarla y la tocó en el borde más frontal, no de lleno, sino otro podría haber sido el desenlace del hecho que ocurrió en la esquina de Mendoza con Alberdi.

La joven voló de cara al piso y sufrió politraumatismos. Fue asistida rápidamente en el sitio y derivada al Hospital San Bernardo.

Todo el acontecimiento quedó registrado gracias a las cámaras de seguridad del Centro de Coordinación Operativa.

Fuente: Que Pasa Salta