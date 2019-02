Víctor Heredia trae su canto a Rivadavia

COMPARTIDOS: 0

“Negrita, acá estamos los hijos de tu amor, celebrándote”, dijo Víctor Heredia luego de interpretar Yo vengo a ofrecer mi corazón, junto a Zenko, La Bruja Salguero y Nahuel Pennisi; en el emotivo homenaje a Mercedes Sosa en el comienzo del Festival de Cosquín, hace apenas un puñado de días. “Fue una profunda emoción, primero porque estábamos celebrando la figura de una de las mujeres cantoras más grandes que ha tenido la historia de este país, en todo nivel; segundo porque era amiga nuestra y tercero porque desde lo personal, yo la siento muy cerca a Mercedes, porque me amadrinó y, aún cuando no tenía edad como para ser mi madre, yo me atreví a llamarla ‘mami’, porque me trataba como si fuera un hijo”, re sumió en diálogo con El Ciudadano Heredia.

Después del homenaje a la gran cantora argentina, el artista vuelve a enfocarse en su carrera y, principalmente, en su espectáculo Todavía Cantamos, a 35 años de la creación de este hit, con el que esta noche llegará al Rivadavia Canta al País. “Es un espectáculo en el que hago un repaso de las canciones más importantes de todo mi repertorio en un clima celebratorio, porque Todavía Cantamos cumple años. En realidad es un homenaje a toda mi carrera, a mis 50 años con la música”, explicó.

En esta nueva edición del festival musical más importante del Este mendocino, Heredia compartirá la primera jornada junto a Vicentico en la, quizás, noche más rockera del evento. A pesar de sus colaboraciones con artistas del rock y de que hay muchos de sus temas que podrían encasillarse dentro del género, el cantautor aclaró: “Yo soy un cantante de la trova, pero tengo un profundo amor por la diversidad y, obviamente, siempre me sentí muy cerca de la música popular. De hecho, yo digo que no soy un folclorista, sino un cosmopolita, que me he impregnado y enriquecido por músicos como Paul McCarney o Emerson, Lake & Palmer”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-1-31-20-1-23-volvieron-los-miedos-de-daniel-quiroga

“Tengo la felicidad de haber tocado con músicos extraordinarios del rock como Baglietto, Fito Páez, León Gieco, David Lebón, Pedro Aznar o Ricardo Mollo. De hecho, en mi último trabajo, el 50% de los músicos invitados proviene del rock”, añadió.

Por último, el artista se mostró muy orgulloso de “participar en el Rivadavia Canta al País” y destacó la posibilidad de “compartir la noche con un músico querido y admirado en toda América Latina”, como Vicentico. “No tomé contacto con él, pero si se da la posibilidad de tocar con Vicentico, yo sería muy feliz”, avisó.

Grilla del Rivadavia Canta al País

Hoy: Vicentico y Víctor Heredia

Mañana: Pimpinela y Soledad

Domingo: Alejandro Lerner y La Barra

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-1-31-18-36-3-fede-berdullas-mendoza-tiene-personalidad

En detalle

Horario y lugar: A partir de las 21, en el Complejo Deportivo Municipal de Rivadavia (Doctor Muzzino, Rivadavia).

Entradas: $200 (por noche), $450 (abono), $350 (abono para personas residentes en Rivadavia) y $500 (preferencial). Menores de 11 año, gratis.

Puntos de venta entradas: Cine Ducal (Lavalle 750, Rivadavia. De lunes a domingo de 8 a 13, y 18 a 22. Días del festival horario corrido), fullticket.com y en boletería del predio los días del festival.