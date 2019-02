COMPARTIDOS: 0

Las versiones sobre la separación de Pampita con Pico Mónaco proliferan y algunos hablan de una tercera en discordia, otros de incompatibilidades vivenciales (ligadas a temas económicos) pero solo algunos son lo que creen que simplemente, se terminó el amor.

En uno de los programas más especializados en espectáculos y chimentos, Intrusos, se corrió fuertemente el rumor de que Pico habría tenido un romance una señorita de 26 años de edad y que eso habría sido un desencadenante fatal en el vínculo.

Angie Balbiani, quien es además panelista del programa, estaba presente cuando en Intrusos se habló del tema y no negó la versión “piratonga” que se dijo sobre Mónaco. Incluso, hubo un “agravante” que le dio más peso a ese rumor: cuando Marcela Tauro comenzó a revelar datos de la joven de 26 años con la que supuestamente el ex tenista habría mantenido el romance, la mejor amiga de Pampita se tapó la cara y sonrió pícaramente, actos espontáneos, además no dijo ni una palabra en contra de lo que arrojaba Tauro, al parecer mega informada al respecto. Al parecer, la información fue tan contundente que Angie no pudo hacer otra cosa más que sentirse algo incómoda y especular con su silencio, ya que de cualquier otra manera arriesgaba salir mal parada.

(Mirá también: ¿Ángeles Balbiani estaría con Nicole Neumann y Sol Pérez?)

Pero si algo faltaba en ese momento, era la palabra del capo di tutti capi de Intrusos, Jorge Rial que dijo: "a mí ya me había llegado el dato de 'ojo que Pico' que es pícaro".

Marcela Tauro, “le echó pimienta” al momento diciendo: "Lo que me llega a mí tiene que ver con que la pelea no habría sido acá en Buenos Aires sino en Punta del Este el 21 de enero, después del festejo de ella. Vivían juntos y ella le habría visto un mensaje de Instagram a él con una chica de 26 años, muy mona, rubia, artista plástica, que tiene casa en La Boyita, al lado de Tinelli".

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-1-31-12-16-28-muy-sensual-las-fotos-de-silvina-luna-en-la-playa-que-levantaron-la-temperatura

La versión de ruptura se engloba en el siguiente contexto: Pampita se encontraba en la casa del ex tenista, un inmueble que el alquiló en Punta del Este, cuando comenzó con el reclamo hacía el, seguido de discusión. En ese momento había personal doméstico en la casa, que por la tensión de la situación, se les pidió que se retiraran. Luego habría venido la discusión y Pico optó por irse al departamento de su socio de Casa Babel. Por otro lado Pampita, regresó a Buenos Aires el pasado 25 de enero y se fue de viaje con sus hijos.

La información era compartida por todos en el piso y fue entonces cuando Damián Rojo expuso que los tórtolos habrían tenido una fuerte diferencia porque Pampita, al regresar el 25 de enero a Buenos Aires, se imposibilitaba que asistieran a un evento al que habían sido invitado juntos y en el que iban a cobrar una importante suma de dinero por estar presentes. "Ella cobraba 20 mil dólares", contó Rojo.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-1-31-18-7-55-video-tomas-el-perro-mendocino-que-se-bana-solo-para-paliar-el-calor

Finalmente Rial, expresó que el lado comercial que tenía su relación no era un detalle menor, ya que eran muchas las marcas que les pagaban por fotos de ellos juntos.

¿Qué dijo la íntima amiga de Pampita, Ángeles Balbiani?

Mientras el cruce con la información que cada periodista tenía en torno a las causas de la separación entre Pampita y Mónaco, la íntima amiga de la modelo argentina, Ángeles Balbiani, por fin rompió el silencio y acotó: "mi opinión no es objetiva, yo creo que había amor, pero entiendo la especulación”.