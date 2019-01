Fede Berdullas: “Mendoza tiene personalidad”

COMPARTIDOS: 0

“Vine a visitar a mi hermano y, de paso, vengo a conocer y a hacer un par de notas”, dijo el cantante de Ser, Fede Berdullas, sentado en la redacción de El Ciudadano en la calurosa tarde mendocina.

Esta vez, el músico pasó por la provincia sin banda ni instrumentos, pero con ganas de cranear muchos shows en estas tierras, y también en busca de la inspiración que, a veces, es difícil de encontrar en la frenética Buenos Aires. “Hoy, por ejemplo, hice una canción y la registré en mi celular, fue una melodía nada más, porque no traje ningún instrumento”, confesó. “El tema tiene que ver con mi hermano y con que tuve que venir a arreglarle un bardo que se mandó. Esa es la posta. De ahí salió la inspiración”.

Fede Berdullas arribó a Mendoza más por necesidad que por placer y dijo que la visita “quedó un poco en el medio de una gira, porque hicimos Mar del Plata, Miramar; ahora viene Gesell, Santa Clara del Mar, Lanús, Chile, a donde vamos a ir por primera vez... y nada, Mendoza”.

Además, el cantante resaltó: “Con la música que está saliendo de esta provincia, está bueno ver que está pasando con el valle ¿Viste? Como decían los Usted Señalemelo: ‘Volver al valle, se torna alimento mío’, aunque para mí, más que ‘volver’, es ‘llegar’. Es muy interesante Mendoza, tiene personalidad y, si tenés un poco de sensibilidad, la captás”.

Por otra parte, el músico reflexionó: “Estoy conectado con esta ciudad, me falta venir a tocar con la banda”.

En cuanto a gustos musicales, Berdullas aseguró que, a Usted Señalemelo, lo descubrió “por una canción muy sensible, con una guitarra y una voz (Agua Marfil). Me pareció hermosa y ahí los empecé a escuchar”.

Otro de los menducos que le gustan al vocalista de Ser es Luca Bocci. “Bahía me parece un temazo mal. Todo ese disco, Ahora, me parece un discazo”.

“Sacar un LP nuevo como Criaturas, y que las canciones estén en playlist, hace que la gente por ahí no sepa bien de qué disco son. Conocés la canción. A mí me pasa, después vas al álbum y empezás a poner en contexto las cosas”, explicó. “Me gusta que el disco esté relacionado con nuevos artistas”.

Por último, Fede Berdullas admitió sus ganas de “sacar cosas nuevas ya” y destaca el crecimiento de Ser desde el lanzamiento de Criaturas. “Me parece que Sola ya es una canción popular, ya no tiene género. Por ahí prendés la tele y está o pasa un auto con el tema, a ese level. Para mí fue re loco, pero bueno, en algún momento te toca, ahora me toca a mí”, concluyó.

