La Banda sigue tocando

Y un día volvió... Iba a pasar, tenia que pasar. La jerarquía individual, puede ausentarse, tomarse vacaciones, distraerse, pero no se pierde. "Mendoza nos sienta bien" disparo Marcelo Gallardo el día previo al partido y vaya si le sienta bien. "River volvió a ser River" como le gusta decir a su presidente Rodolfo D´Onofrio y el escenario elegido fue el estadio provincial Malvinas Argentinas. Lo cierto es que la banda, después de su licencia (Defensa y Justicia 0-1, Unión 1-2 y Patronato 1-3) brindó un verdadero concierto en Mendoza, la victima Godoy Cruz.

Al elenco dirigido por Marcelo Gómez le duró 9 minutos esto de ser rival, después fue un mero espectador, la categoría de partenaire le quedó grande. Podríamos decir, sin sonrojarnos, que al Tomba le tocó ser sparring del "Campeón de América" El tiro libre de Juan Andrada, que se estrelló en el palo izquierdo de Armani, fue lo único del ultimo subcampeón de la Superliga en el partido. Luego entre errores propios y virtudes del rival, el local fue una sumatoria de equivocaciones que colaboraron para el reencuentro de River con su fútbol.

El fútbol moderno ya demostró en sobradas ocasiones que no tiene lugar para fundamentalistas, para ideas románticas, que tienen más que ver con "el que dirán" que con el pragmatismo y la sistematización que propone el juego hoy. Godoy Cruz ,tozudo, en la idea de salir jugando pago muy caro esto de imponer idea sin tener en cuanta al rival. No hay que ser clarividente ni muy intuitivo, pasa saber que Lucas Pratto (la figura del encuentro) y Rafael Borre presionan alto y te siguen "hasta abajo de la cama" fue así,que River empezó con su concierto, Borre presionó y recuperó una salida desde abajo sin sentido de los dirigidos por Gómez, lo demás, es historia.

Dominando el marcador, y el juego, sobre todo después de la innecesaria expulsión del central Tombino Tomás Cardona, el millonario manejó a "gusto y piacere" el resto del encuentro. Preciso, veloz y contundente. Inteligente para acelerar cuando el partido lo pedía, maduro para neutralizar los escasos intentos de rebeldía individual del local que se fueron diluyendo mientras los de Gallardo imponían, cada vez más su superioridad.

La suma de factores alteró el producto, en la previa no había una diferencia de 4 goles (pudieron ser más), se podía pensar en un cotejo más disputado, pero no hubo equivalencias entre el último campeón América y esta desdibujada versión de Godoy Cruz 2019. Deberá mejorar mucho el Expreso, el fixture no lo favorece, y su plantel cortisimo (en nombres y calidades) para la doble competencia, Superliga y Libertadores, parecen ser más una tortura que una señal de esperanza de cara al futuro. Parece una "misión imposible" desde el juego esto de volver a ganar y brillar para el equipo mendocino. Por el otro lado, parece que la banda seguirá tocando, su próxima parada es Velez, donde deberá confirmar si River volvió a ser River.