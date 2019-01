COMPARTIDOS: 0

Diego Maradona volvió a ser el centro de atención y dio la nota como ya nos tiene acostumbrados. Es que después de la derrota de su equipo, el Dorados de Sinaloa contra el Atlético Zacatepec por la mínima, el entrenador argentino mostró su enojo en conferencia de prensa luego de ser agredido por la parcialidad rival en el campo de juego.

El exfutbolista acusó haber recibido un botellazo por parte del público local y en pleno partido se pudo ver cómo se sacó la campera para "prepotear" a la hinchada opuesta. La gente reaccionó de manera graciosa y respondió con insultos y burlas.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-1-31-9-50-25-san-martin-de-san-juan-vs-boca-juniors-formaciones-hora-arbitro-y-tv

Maradona contra todos en conferencia de prensa

Ya en conferencia de prensa Diego Maradona lanzó munición gruesa contra todos, especialmente contra gran parte de la FIFA: "le dije a Gianni Infantino que renunciaba a ser el capitán del equipo de leyendas porque desde que se fueron Joseph Blatter y Julio Grondona no ha cambiado nada en la FIFA ."

"A los jugadores como Marco Van Basten, Ruud Gullit y a mí nos tenían en una habitación como perritos, una falta de respeto total. Ahora sí voy a empezar a decir las cosas que sé de la FIFA nueva" expresó el Diez.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-1-30-20-40-45-los-efectos-por-el-caso-iraneta

Otro que también cosechó las críticas de Maradona fue el croata Zvonimir Boban , Secretario General Adjunto de la FIFA, a quien invitó a pelear expresando: "le quiero decir a Boban, que es parte de la FIFA y acepta estas cosas, que si se quiere hacer el guapo vamos a un cuadrilátero. Que no se haga el enojado. Lo peor es que es mandado por Infantino . No soy un chico de 20 años, tengo 58 y me duelen estas cosas porque creía en la gente. Ahora ya no confío más".

Finalmente el excampeón del mundo se quejó de la situación vivida en el campo de juego con la parcialidad del equipo rival, luego de que le arrojaran un botellazo desde las gradas. "Me tiraron una botella que pasó cerca de mi hombro. No puedo creer que un energúmeno pueda agarrar una botella, tirarla a la cabeza e irse sin castigo ."