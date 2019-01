De Marchi pidió terminar con la especulación del desdoblamiento

COMPARTIDOS: 0

El intendente de Luján de Cuyo y principal referente del PRO en nuestra provincia, Omar De Marchi, rompió el prudencial silencio que había mantenido en las últimas semanas en torno al fuerte debate sobre que la provincia desdoble o unifique el calendario electoral con la Nación.

El jefe comunal emitió por Twitter reflexiones que sonaron a una llamada de atención puertas adentro del Frente Cambia Mendoza. Reflexionó sobre lo que considera “un manoseo”, que ya hubiera terminado si el Gobernador (Alfredo Cornejo) hubiese respaldado su iniciativa de la boleta única.

De Marchi asegura que el actual sistema de lista sábana le produce mucho daño a la democracia y afirma que es partidario de unificar la elección mendocina con la nacional.

Y defiende la boleta única porque sostiene que unificar o desdoblar los comicios “pasarían a un plano secundario” y “no incidirían en la elección”.

En un diálogo con El Ciudadano, el intendente de Luján de Cuyo resaltó que “la calidad institucional de Mendoza, que ha sido uno de los aciertos históricos de nuestra provincia, hoy se ha colmado de sombras y no hay apego a la ley”.

Para el titular del PRO, “todo se resolvería con decisiones que están en manos del mandatario provincial y el desdoblamiento o no pasaría a un segundo plano”.

—¿Considera nocivo que se debata unificar o desdoblar la elección provincial con la nacional?

—Es fundamental que las leyes sean las que determinen los procesos de fijación de fechas de elecciones y no las decisiones de las personas. Si no, es como que las instituciones quedan por debajo de las personas y eso no está bueno. Por eso es que considero, sin imputarle nada a ningún gobernador, que la ley debería ser corregida para que fije de manera permanente las fechas.

—¿Ve mucha especulación en esto?

—Creo que hay mucho más manoseo que especulación. El manoseo de que se adelanta o que no se adelanta. Hoy vemos que poner las fechas de elecciones ha pasado a ser un festival para ver en qué momento nos conviene y esto no se puede tratar de una conveniencia de tipo personal.

—¿Por dónde debe pasar la solución de este tema?

—Como lo indico en mis consideraciones vía Twitter, la boleta única resolvería todo esto. Porque con este instrumento, y solo utilizando una lapicera para marcar el candidato de preferencia del elector, ya no importaría que las elecciones sean unificadas o desdobladas.

“Porque, por ejemplo, se unificaría sin problema y la gente no tendría en cuenta esto, porque solo estaría concentrada en el candidato que quiera elegir. Algo que hoy no ocurre porque está en vigencia la reprochable lista sábana que mucho daño produce al sistema. Por lo tanto, repito, la fecha de las elecciones pasaría a un segundo plano si tuviéramos lista única”, aseguró.

Acerca de la necesidad de imponer la boleta única en los próximos comicios, De Marchi cree “que el Gobernador todavía tiene la oportunidad de definir la boleta única como un modo de elección, tal cual la ley lo faculta. Es una ley que hay que implementar. Es simplemente instrumentarla y no dejarla al arbitrio de un gobernador, sea este (Cornejo) o los que vengan. Porque lo importante es que se implemente definitivamente sin dilación alguna.

“Le reitero: el Gobernador todavía tiene las facultades y la oportunidad de adoptar este sistema que da una enorme transparencia al sistema electoral. Por lo que estoy convencido que no hay ningún tipo de excusa para no implementarla”, consideró De Marchi.

—La especulación de muchos sectores de desdoblar es por la difícil situación económica del país y no quieren que Mendoza esté pegada a la administración de Macri, ¿usted qué piensa?

—Creo que tiene que ver con lo que le acabo de expresar. No podemos fijar la fecha de las elecciones de acuerdo a la especulación de si nos conviene o no. O si esperamos un poquito, por las dudas que la situación mejore. Eso es lo que a mí no me parece sensato desde lo institucional. Creo que las fechas electorales se definen con una ley y no con especulaciones electorales de alguien.

—Como principal dirigente del macrismo en la provincia y titular del PRO, ¿cree que la Provincia debería unificar la elección con la Nación?

-Creo que no hay posibilidad de desarrollar una provincia si no se desarrolla la Nación. Si nosotros estamos apostando a que el Gobierno nacional tome las medidas o continúe con esta transformación que ha iniciado para que a la Argentina le vaya mejor, hubiera estado bueno que se llevaran adelante elecciones unificadas.

“Le reitero que las elecciones podrían ser unificadas o desdobladas porque lo más importante es la boleta única. Porque eso eliminaría esta especulación”, finalizó.