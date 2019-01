COMPARTIDOS: 0

La “sobri” del presidente Mauricio Macri, Naiara Awada incendia Punta del Este con sus fotos junto a su flamante novio llamado David.

Se trata de la sobrina política de Macri, ya que en realidad es pariente de sangre de la esposa de este último, la primera dama Juliana Awada.

Naira comenzó su 2019 “on fire”, en pareja y de vacaciones en Uruguay, concretamente en Punta del Este. En el último tiempo ha bajado su perfil y exposición mediática, recordemos, que en el 2017 tuvo su gran salto en la pantalla chica al formar parte del Bailando por un Sueño pero este año la morocha debutará con “El arte de callar”, una serie policial en la que participará también Benjamín Vicuña.

Nai, tiene además otros proyectos este año que la llevarían nuevamente a la TV, como ser panelista de Infama los días domingo pero no solo eso, sino que también llegará a la pantalla grande con su participación en Sangre Vurdalak, una película de terror filmada principalmente en Córdoba.

La ex Bailando por un Sueño, llamó la atención de todos y en especial de los medios, con sus fotos en la playa uruguaya La Mansa, en donde se mostró junto a su pareja de 29 años de edad.

"Con él estoy viviendo mi primer todo: es la primera vez que tengo novio, que lo presento a mi familia y conozco a la suya", manifestó Nai Awada en una entrevista que dio a la revista Gente cuando le consultaron por su nuevo amor.

“Dey me cambió la vida; estoy pasando mi mejor momento. Es una locura estar así, y eso me hace llorar de emoción” explicó la sobrina de Juliana Awada, sin quitarle los ojos de encima al “Chino”, como lo apoda ella afectuosamente.

El amor entre ambos comenzó en un restaurante de Sushi confesó la morocha al nombrado medio. Se vieron en ese sitio, se flecharon con la vista y luego un mozo del sitio, amigo de Nai hizo de “Cupido” y les ayudo a cambiar teléfonos, logrando así que ellos comenzaran a hablarse, hasta que poco tiempo después de salir y conocerse se dieron su primer beso en una fiesta a la que asistieron juntos.

Sobre cómo se gana la vida el novio de Naiara Awada, no hay mucha información de hecho ella misma es muy reservada con el tema. A Gente, contó lo siguiente: “Tiene parkings de autos por Capital con su familia. Igual, las cosas de él prefiero mantenerlas en un perfil súper bajo, porque no le interesan los medios y quiere preservarse. Por eso no voy a dar detalles, como su apellido o su título universitario”.

La pareja está tan enamorada que él le regaló a ella un anillo de compromiso que Naiara no puede evitar dejar de tocar cuando habla de él. "Para que te cuide siempre" le dijo David cuando se lo dio.

¿Será el 2019 el año de Naiara Awada? Todo parece indicar que sí…