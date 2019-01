COMPARTIDOS: 0

La cantante, modelo y empresaria de 41 años hizo un cambio radical en su look y sorprendió a todos sus seguidores.

La larga y ruluda cabellera natural de Shakira, había sido el estilo que la artista eligió durante muchos años, luego de haber pasado en sus orígenes por el negro azabache y luego los tonos pelirrojos. Ahora, una serie de fotos que se empezaron a viralizar en las redes la muestran con un aspecto, que si bien la hace ver distinta ¡le queda muy bien!

No solo se cortó el pelo, sino que el tono rubio es más intenso de lo habitual.

El nuevo corte de pelo de Shakira

Quizás es una mera casualidad o también puede ser el argumento de su radical corte de pelo, pero Shakira estrenó su nuevo look para el cumpleaños de 4 de su hijo Sasha.

La cantante de Waka Waka y Me enamoré, no ha revelado en sus redes sociales por el momento fotos de su nuevo look pero como fue fotografiada por algunos paparazzis, sus fotos no tardaron en darse a conocer.

El estilo carré de Shakira da que hablar en las calles de Barcelona, donde fue fotografiada cuando era acompañada por un amigo.

Algunos datos de la biografía de Shakira y su familia

Shakira y su esposo, el futbolista Gerard Piqué confirmaron que iban a ser papás de su segundo hijo el 29 de enero del 2015. El pequeño nació en Barcelona.

También es importante destacar que la pareja se conoció durante el Mundial de Fútbol de Sudáfrica en el año 2010 y desde ese entonces se han transformado en una dupla muy querida y admirada en todo el mundo, en especial en España.

El amor de Shakira y Piqué trajo como fruto dos hijos, Milan y Sasha, de 6 y 4 años. El más pequeño, es mucho más parecido a su madre que a su padre y viceversa con el primogénito.

Ambos hijos de la cantante barranquillera y el futbolista cumplen años en el mes de enero. Milan, el mayor, cumplió años el pasado 26 de enero.

¡Ojala que hayas pasado un hermoso cumple pequeño Sasha!