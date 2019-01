COMPARTIDOS: 0

En el departamento de Guaymallén, en la calle Carabelas y Elpidio González, muy cerca del Acceso Sur, distintos vecinos de la zona alertaron que en el canal de riego que va por calle Elpidio González están corriendo líquidos cloacales.

Según informó radio Mitre, trabajadores de Aguas Mendocinas, advirtieron que están trabajando en el lugar, y que se han comunicado con la gente, y el agua que normalmente pasa por el canal ha sido cortada en su debido momento. La gente de la zona desmintió esto, y aseguró que el agua que usan para el riego está contaminada.

Este problema se originó porque una cuadra más hacia el este, Independencia se hizo un socavón. Se han roto los caños en ese lugar y, por tal motivo, han tenido que ir trabajando hasta descubrir dónde están las diferentes pérdidas de cloacas en la zona. Además de eso, se suma que Aguas Mendocinas está trabajando sobre Elpidio González.

Los trabajadores del servicio público indicaron que hoy por la tarde este problema estará resuelto, al menos en lo que respecta a tapar los caños que desembocan en este canal de riego.

A la problemática del riego, se suma el olor nauseabundo. Una vecina de la zona aseguró que “no es la primera vez que esto pasa, hace tres veces que ha sucedido. Como vecinos nos tenemos que aguantar el olor, que es insoportable y se nos mete adentro de la casa. No sé hasta cuándo va a seguir esto y cuándo lo van a solucionar. Ya llevamos 10 días o 15 con esto”.

Otro vecino, comentó algo aún más grave, los niños "pese a que no se tienen que bañar ahí, se meten y se están bañando con agua de cloacas”.

Residentes de la zona, indicaron que Aguas Mendocinas no colocó la señalización correspondiente y, además, no cuentan con agua potable "la han cortado, no sabemos por qué”. “Da la impresión que es porque la mezclan con esa para que un poco más abajo no se sienta el olor y se vea un poco menos de lo que va”, agregó.