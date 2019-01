COMPARTIDOS: 0

"Como me volváis a despertar pongo una queja a la comunidad. Vuestros hijos son vuestra responsabilidad". Este fue el segundo mensaje que dejó en su puerta el vecino de Nacho Duque, papá de una bebé de 19 meses.

La nota fue dejada por un vecino molesto por el ruido que producía el llanto de la hija menor por la noche. Antes, había recibido una primer nota en la que le pedía que sus hijos no gritaran por la noche: "Rogamos por favor que preocupen que sus hijos no griten por la noche y pronto por la mañana. No están solos en el edificio".

En esta ocasión el papá de familia decidió iniciar un hilo de respuestas a través de Twitter: "Mi vecino nos ha dejado una segunda nota quejándose por los llantos de mi hija de 19 meses. Esto me empieza a recordar a la peli de Zodiac".

A continuación, Nacho publicó diez puntos para 'defenderse' de este tipo de acusaciones.

Mirá el hilarante descargo:

ABRO HILO, que la ocasión lo merece. Mi vecino nos ha dejado una segunda nota quejándose por los llantos de mi hija de 19 meses. Esto me empieza a recordar a la peli de Zodiac. Ahí tenéis las dos: pic.twitter.com/TvsjscM3Uz — Nacho Duque (@duque_nacho) January 28, 2019

1. Lamento profundamente que un bebé perturbe tus sueños.

2. Soy el primer interesado en que duerma bien porque así lo haría yo también. Entre el uno y la otra, vamos para cinco años durmiendo de pena. — Nacho Duque (@duque_nacho) January 28, 2019

3. La niña vino con un problema de fábrica: no tiene interruptor para detener su llanto ni botón de volumen para rebajarlo.

4. Si tocara el tambor a las 4.00 AM, sería mi culpa. Si llora porque está mala, le salen los dientes o lo que sea, creo que no es culpa de nadie. — Nacho Duque (@duque_nacho) January 28, 2019

5. Afortunadamente, mis hijos son mi responsabilidad. Menos mal que no son la tuya.

6. Estás tardando en poner la queja, porque esta noche también promete. Con un poco de suerte, la comunidad contrata a Supernanny y nos resuelve el problema. — Nacho Duque (@duque_nacho) January 28, 2019

7. Si te quedan ganas de ser padre tras esta traumática experiencia, deseo que tus hijos duerman del tirón desde el primer día. Aunque cinco noches seguidas a grito pelao te vendrían genial.

8. Gracias por poner sólo hijos y no hijos de puta, que probablemente es lo que sientes. — Nacho Duque (@duque_nacho) January 28, 2019

9. El próximo día, ábreme la puerta cuando vaya a decirte todo esto en persona. Lo de las notas es muy infantil.

10. Buenas noches. Espero. — Nacho Duque (@duque_nacho) January 28, 2019

