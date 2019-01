Abed: "Estoy orgulloso de que mi nombre esté ahí"

COMPARTIDOS: 0

El intendente de Junín, Mario Abed, se expresó con respecto al posible desdoblamiento de las elecciones en Mendoza y su posible candidatura como vicegobernador de la provincia.

Sobre las fechas de las elecciones en la provincia de Mendoza y los municipios, confirmó que en Junín ya está confirmado el desdoblamiento. "Creo que vamos a tener noticias de la postura de Alfredo Cornejo después del 20 de febrero, porque él tiene un viaje pendiente y seguramente cuando vuelva tendremos algunas novedades".

Agregó además que el Gobernador es la "única persona que tiene autoridad sobre esto, para adelantar o unificar las elecciones". En diálogo con Radio Mitre Mendoza afirmó que "creo que va a seguir siendo lo mismo, lo que dice la ley y lo que tenemos como fecha fija".

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-1-30-9-8-18-de-marchi-pidio-terminar-con-la-especulacion-del-desdoblamiento

En cuanto a la posición del presidente Mauricio Macri, de querer que vayan todos juntos, Abed afirmó: "Si pesa mi opinión, voy a influir más que Macri. Yo quiero que vayamos como dice la ley y que nuestra gente nos juzgue a nosotros como provincia y como departamento. Creo que es mucho el esfuerzo que hemos hecho como provincia y el esfuerzo que hemos hecho como departamentos".

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-1-30-8-35-47-picadito-y-asado-entre-cornejo-y-orozco

El juninense es una de las figuras políticas con mejor imagen entre los mendocinos, y ante la consulta sobre la posibilidad de ser compañero de fórmula en la carrera por la gobernación, el intendente expresó: "Estoy muy orgulloso de que mi partido me dé otra oportunidad. Los 16 años en este municipio, más 4 años de concejal sinceramente no sé si tengo tiempo para devolver tanta gratitud. Pero si mi partido me da la posibilidad de estar en un cargo ejecutivo, legislativo me siento muy feliz, estoy muy orgulloso de que mi nombre esté ahí."