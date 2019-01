La familia de las israelíes premiará a la perra que encontró los cuerpos

COMPARTIDOS: 0

Durante la búsqueda de Lily Pereg y Prihya Sarousi, la familia israelí ofreció una recompensa de $50.000, a quien aportara datos certeros que sirvieran de ayuda para localizar a las hermanas.

Hoy trascendió una gran noticia: dicha recompensa será entregada a Ayelén Castro, la adiestradora de la perra Ruca, que encontró los cuerpos, más un premio de $15.000.

Lo cierto es que, en diálogo con El Ciudadano, Ayelén -fundadora e instructora de la Organización No Gubernamental, Escuela de Adiestramiento Canino (ESCAM)- dijo que "de manera oficial, a nuestra ONG, no ha llegado la noticia confirmando lo que nos han comentado varios medios, sobre la entrega de la recompensa". "Todavía no han tenido contacto los familiares con nosotros".

Todo indica que solo falta la confirmación, y la joven aseguró que "si eso se concreta sería más que positivo" e iría "destinado a la ONG, para las capacitaciones, alimento, etcétera".

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-1-30-9-47-19-trasladaran-los-cuerpos-de-las-turistas-a-israel-para-ser-sepultados

Su paso por la investigación

El viernes 18, Ayelén se sumó con Ruca y su equipo a la investigación. Ese día, Nicolás Gil Pereg se encontraba en la vivienda y "por eso se trabajo con mucha presión y de manera disimulada", dijo a nuestro diario la adiestradora.

"Él (Gil Pereg) no quería que soltáramos los canes. Se nos pegó cuando íbamos buscando, es decir, no nos sacó un ojo de encima". "Ahí la perra marco restos de sangre que a simple vista no se veían", señaló.

Según trascendió, en la vivienda había animales muertos, para despistar la búsqueda, pero no pudo con el olfato de Ruca. "No despistaron a nuestros canes, porque los entrenamos con esas situaciones", ya sea con una intervención de basura, animales muertos, entre otros, comentó Castro.

Para finalizar, Ayelén contó lo emotivo que fue ser parte de un caso que se habló a nivel mundial: "Significó muchas lágrimas de emoción cuando me lo confirmó la fiscal, significó años de entrenamiento bien hechos y saber que Ruca es nuevamente una maestra con su olfato; admiración por estos nobles maestros". "Feliz porque sé que el sacrificio de horas, familia, valió la pena", cerró.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-1-29-13-15-38-identificaron-a-las-israelies-muertas-en-guaymallen

Ruca

Ruca, es una ovejero alemán, de 9 años, que está siendo entrenada desde que tiene 70 días de vida.

La disciplina que realiza es la búsqueda de personas vivas. Ruca en el año 2016 obtuvo, luego de pasar un examen muy exigente (rindieron 15 perros y solo 4 aprobaron), la certificación como can de búsqueda en estructuras colapsadas, dicha certificación es otorgada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, convirtiéndose así en la primera perra de cuyo y la segunda a nivel país, en entrar en dicho registro.

Luego se siguió entrenando en detección de restos humanos (RH), en tierra y agua, y hasta el día de hoy está con esa especialidad. "En lo que es RH la perra está certificada por un organismo internacional de Estados Unidos, que se llama let's", indicó Ayelén.