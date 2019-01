Muere una tradición futbolera: no habrá mas choris en las canchas

COMPARTIDOS: 0

No hay persona que no haya ido a una cancha en la ciudad de Buenos Aires y no haya disfrutado de un rico chori antes, durante o después de un partido.

Es parte de una tradición argentina y hasta muchos catalogan a los "choris de la cancha" como los más ricos, pese a que en algunos casos las condiciones de los puestos no sean las mejores.

Justamente por este tema el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires rescindió los permisos para permitir la venta de choripanes, hamburguesas y sandwiches en los alrededores de las canchas de la capital argentina.

Según se supo, el motivo de esta normativa es debido a la falta de autorización de estos puestos para el expendio de alimentos y también por que la gran mayoría de los puestos es manejado por barras bravas de diferentes equipos.

La medida responde a un pedido que la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia le realizó al Ministerio de Ambiente y Espacio Público.