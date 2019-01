COMPARTIDOS: 0

En el último día de sus vacaciones en la Patagonia, el presidente Macri visitará el lunes 14 las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, las únicas dos que no pisó desde que asumió su cargo, en diciembre de 2015.

Así lo confirmaron fuentes oficiales, que precisaron además que el mandatario, luego de estas visitas, viajará directamente desde su lugar de veraneo en Villa La Angostura hasta Brasilia para mantener el miércoles 16 la reunión bilateral pautada con su par del vecino país, el recién asumido Jair Bolsonaro.

Macri -quien no había visitado Santa Cruz, la provincia de los Kirchner, ni siquiera durante su campaña electoral de 2015- aún no tiene definido si en su primer desembarco en este territorio mantendrá un encuentro con la gobernadora Alicia Kirchner.

La Casa Rosada había explorado la posibilidad de que el líder del PRO visitara esa provincia, percibida como "hostil" para el oficialismo, poco antes de las elecciones legislativas de 2017, pero finalmente la iniciativa no prosperó.

La ausencia de Macri en Santa Cruz motivó críticas de Máximo Kirchner, hijo de la ex presidenta y diputado nacional por esa provincia, quien en la campaña de 2015 había dicho que Macri y Sergio Massa, los entonces competidores de Daniel Scioli, "no han venido a Santa Cruz porque no les interesa".

La visita de Macri a la provincia de los Kirchner se concretará un mes después del fallo de la Corte Suprema de Justicia que rechazó por unanimidad un planteo de la UCR contra la ley de lemas provincial, sistema que le permitió a Alicia Kirchner convertirse en gobernadora sin haber sido la candidata más votada.

En lo que refiere a Tierra del Fuego, si bien Macri no mantiene, con la gobernadora peronista Rosana Bertone una relación tan tirante como con la hermana de Néstor Kirchner, nunca se había logrado cerrar una visita del mandatario en estos más de tres años que lleva al frente del país.

Luego de sus desembarcos en Santa Cruz y Tierra del Fuego, el mandatario regresará a Villa La Angostura y el miércoles 15 volará directo desde la localidad neuquina hacia la capital de Brasil, sin pasar por Buenos Aires.

Macri pernoctará en Brasilia para al día siguiente por la mañana mantener su esperada reunión con Bolsonaro, que pondrá en marcha la nueva etapa de la relación entre las dos principales economías de Sudamérica.