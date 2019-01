Carlos Tevez: "si Guillermo seguía en Boca, yo me iba"

COMPARTIDOS: 0

Desde que retornó del fútbol chino nada fue lo mismo para Carlos Tevez en Boca Juniors. Muchos hinchas del Xeneize reconocieron que el nivel del jugador no fue nada parecido al de antes y que el rendimiento en el club no fue el esperado.

De hecho el propio jugador fue el encargado de reconocer que todo eso tuvo que ver con las decisiones que tomó el exDT del equipo de la Rivera, Guillermo Barros Schelotto.

"Para no chocar con nadie me comí muchísimas cosas que en otro club no me las hubiese comido. Son cosas que quedan en el vestuario, no hace falta que las cuente", enfatizó Tevez en declaraciones al programa "No Todo Pasa" de TyC Sports.

Incluso el jugador surgido en "Fuerte Apache", indicó que durante el tiempo que Barros Schelotto estuvo como DT de Boca, él debió soportar muchas "falta de respeto".

"Seguí peleando por el puesto, entrené, nunca llegué tarde, nunca tuve una rebeldía; siempre supe que Boca estaba antes que mi nombre y que el de Guillermo", explicó Tevez.

En ese sentido, el propio delantero opinó que en más de una ocasión se "quedaba callado y sumaba para el grupo".

El delantero marcó el punto de inflexión de la relación con el "mellizo" y puntualizó que la llegada de Mauro Zárate, fue parte del detonante de una relación que no venía bien encaminada.

"Por más que jugara bien sentía que el técnico no me iba a poner", afirmó Tévez, para luego agregar que la llegada de Mauro Zárate fue para sacarlo del equipo titular.

Ahí fue cuando el jugador no evitó esconder la situación y señaló que "si Guillermo seguía en Boca, yo seguramente me hubiera ido".

No obstante, Tevez, quien compartió plantel con el "mellizo" cuando el DT era jugador en épocas de Carlos Bianchi, lo calificó como "un buen entrenador" y agregó que el ciclo "fue bueno", dado que ganaron un título local, y llegaron a un semifinal y una final de Copa Libertadores.