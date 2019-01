Tevez explotó una bomba y las esquirlas lastiman a Alfaro

COMPARTIDOS: 0

“Si seguía Guillermo, yo me iba” fuerte declaración de Carlos Tevez, revolviendo el pasado y remarcando que la relación con Guillermo Barros Schelotto no fue buena. Tevez tiró una bomba, pero las esquirlas dañan al actual entrenador, Gustavo Alfaro.

Claramente las declaraciones de Tevez apuntan hacia el Mellizo, pero condicionan al nuevo entrenador. ¿Con que necesidad? ¿Por qué ahora? Todo lo que dijo es cierto, pero no fue el momento oportuno para hablar de Guillermo. Se equivocó el ídolo de Boca (que perdió un poco de idolatría cuando se fue a China) en salir a hablar de estos temas. Pero Tevez es así. Es espontaneo. Dice lo que piensa sin maldad y termina condicionando a Alfaro que recién está empezando a escribir sus primeras páginas en la institución boquense.

Carlitos le marcó la cancha al técnico de Boca porque, en caso de que no lo ponga en los próximos partidos de titular, la relación entre ellos en el vestuario pasaría a no ser la mejor, como no la fue con Guillermo. Aunque en sus declaraciones le dio una caricia al alma de Alfaro: “Está tratando de devolverme la alegría”.

Boca viene de jugar mal frente a Newell´s. Mejoró en el segundo tiempo con la entrada de Mauro Zarate y la salida de Tevez. El Apache intuye que podría perder su lugar en el once titular porque su rendimiento no es bueno. Y, además, Zarate que su principal competidor en el puesto detrás del centrodelantero, está mucho mejor futbolísticamente.

Tevez evitó hace cuatro meses que estalle una bomba para que las esquirlas no dañen a Boca en su camino en la Copa Libertadores. Pero la hizo estallar ahora, sabiendo que Guillermo no está y que Alfaro no es un hombre de la casa boquense. Que no tiene la espalda que tiene el Mellizo.

Siempre hubo una relación de respeto entre Tevez y Guillermo. Hasta cuando compartieron vestuario como futbolistas. Pero el vínculo se rompió en agosto de 2018 cuando Boca enfrentó a Estudiantes por la segunda fecha de la Superliga 2018/19. El Apache no ingresó y permaneció en el banco de suplentes los 90´.

Luego de ese encuentro, Boca visitó por la tercera jornada a Huracán en Parque Patricios. Tevez directamente no fue convocado. Hubo una charla entre el entrenador y el jugador previo a dicho encuentro en malos términos. El Apache le reclamó porque no lo había citado y el técnico adujo que lo guardaba para el partido contra libertad en Paraguay.

Dos días más tarde, el plantel de Boca viajó a Paraguay para enfrentar a Libertad por los octavos de final de la Copa libertadores. En ese viaje, Guillermo Barros Schelotto lo encaró a Daniel Angelici y lo puso contra las cuerdas: “Es él (por Tevez) o yo”.

Es más, en ese partido quedo marcado que Tevez fue apoyado por sus compañeros en el campo de juego cuando en el gol de Wanchope Abila salen todo corriendo para festejar con el Apache, dejando de lado a Guillermo.

Fue en Paraguay donde el vínculo se rompió. Y Guillermo tomó la decisión de irse de Boca más allá de lo que sucediera en la Libertadores 2018. Sin embargo, Boca siguió avanzando en la Copa y las aguas se calmaron, aunque entre ellos la relación no mejoró.

Pero la gota que rebalsó el vaso fue en la final histórica en el Santiago Bernabéu. Tevez ingresó faltando 10 minutos para el final, previo a un reclamo que le hizo al preparador físico, Javier Valdecantos, para que le diga a Guilermo que lo haga ingresar.

Tevez nunca se bancó ser suplente. Lo aceptó, pero no lo soportó. Las declaraciones del ídolo sin dudas condicionan a Alfaro. A la larga pueden traer coletazos que perjudiquen el andamiaje de un equipo que todavía no se formó pero que, sin dudas y por las declaraciones del técnico, será Tevez y 10 más.

Veremos con el correr de los partidos sí mantiene su postura de bancar a Tevez aunque esté de bajo nivel o dejará de lado el condicionamiento que le puso el ídolo para apelar a los buenos rendimientos del plantel como es el caso de Zarate.

La bomba explotó y esta vez Alfaro, sin ser el responsable de las declaraciones de Tevez, deberá sanar la herida abierta que le provocó una esquiarla