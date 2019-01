Godoy Cruz prepara el equipo anti River

COMPARTIDOS: 0

El 2019 no arrancó de la mejor manera para Godoy Cruz, tras caer el pasado viernes ante Lanús en el Malvinas Argentinas. Sin embargo, el fútbol suele dar rápida revancha y por eso el Tomba ya tiene todo listo para recibir mañana a River a partir de las 21, en el Malvinas Argentinas.

Si bien el once inicial aún no ha sido confirmado por el "negro" Gómez, se especula con que Valentín Burgoa aparecería desde el arranque en reemplazo de Iván Ramírez. Otro que no estaría es Luciano Abecasis quien padece un traumatismo en la rodilla derecha. El DT Bodeguero cuenta con Nahuel Arena y Agustín Verdugo para reemplazarlo.

En consecuencia el equipo sería: Ramírez, Arena o Verdugo, Viera, Cardona, Angileri; Elías, Andrada, Burgoa, González, García y Sosa.

#PrimeraDivisión ⚽️



Estos son los concentrados de #GodoyCruz que esperan por el partido ante River.#VamoTomba 💪🏻💪🏻 pic.twitter.com/4iqYW7Vh4e — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) January 29, 2019

Cabe recordar que el cotejo se disputará con hinchas de ambas parcialidades, ya que tanto la cabecera norte como la mitad de las plateas cubierta y descubierta están destinadas a los hinchas millonarios.

Precio de las entradas:

Godoy Cruz:

Popular menor $200

Popular mayor $400

Descubierta $700

Cubierta $800

River Plate:

Popular $600

Descubierta $1200

Cubierta $1800

Otro que se baja del Tomba

Una mala noticia sacudió al "mundo Tomba". En las últimas horas se confirmó la lesión de Ignacio Pipistrelli.

El futbolista, que a comienzos de año firmó su primer contrato profesional, sufrió la rotura de los ligamentos cruzados y el menisco externo de su rodilla derecha durante el partido de reserva frente a Lanús.

Si bien es difícil dar con precisión el tiempo de recuperación, se estima que "Pipi" estará al menos 6 meses fuera de las canchas.