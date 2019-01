Preocupante caída de la actividad industrial en Mendoza

COMPARTIDOS: 0

Los últimos indicadores dicen que la industria argentina mostró una nueva caída del orden del 13,3%. Pero en el marco de la microeconomía cuyana, Mendoza sintió aún más el cimbronazo.

Complican esta situación las cuestiones de arrastre en materia de presión impositiva, de capacidad ociosa instalada y de no haberse registrado en siete años ningún crecimiento laboral, puntos fundamentales para entender el difícil momento que vive el arco productivo industrial y comercial de la provincia.

El Ciudadano buscó el análisis profundo desde el pulmón empresario y dialogó de forma exclusiva con el titular de la Unión Industrial de Mendoza (UIM), Mauricio Badaloni, quien sobre este tema dijo: “Mendoza no está exenta del delicado momento que vive la industria y la actividad comercial del país. Si bien algunos indicadores mostraron, en las primeras semanas del año, mejoras desde el sector turístico y todo lo que acarrea esa actividad, no fue lo que se esperaba”.

Para el empresario, “la preocupación es muy grande, fundamentalmente viendo lo que le sucede a la industria. Porque allí hay mucha capacidad instalada de alrededor del 40% que es ociosa y eso dificulta en demasía lo que uno prevé con esa capacidad, que es la recuperación de lo invertido”.

“Para completarla se nos aplican imposiciones no previstas, como lo sucedido con el pago un bono de $5.000 para nuestros empleados. Haciendo algunos sondeos se nos mostró una realidad disímil, donde algunas empresas lo pudieron pagar en cuotas y en una gran mayoría no lo pudieron hacer con recursos propias, por lo que salieron a pedir créditos”, consideró el empresario.

Agregó más adelante que “siguen siendo aún mayor las cuestiones impositivas, donde hay un grueso de los industriales que están solicitando cuotas para abonar impuestos. Fundamentalmente el 931, en el que existen considerables retrasos empresarios.

-Entonces ante este complejo panorama, ¿no cree que hay suficiente para tener al aparato productivo mendocino en vilo?”.

“Para colmo no se ve que estemos tocando fondo. Porque si uno nota que pegó y la situación rebotó, enfrentamos salidas, (pero) no tenemos aún formas de encontrar soluciones. Hay cosas que no se pueden enfrentar, como el aumento de los costos fijos”, se lamentó.

“Los empresarios mendocinos administramos una crisis”

En consideración de Badaloni, “sin lugar a dudas el empresariado mendocino está administrando una crisis. Algo que claramente se nota con impuestos que no se están pagando o con una inflación que nos supera permanentemente. Le reitero, preocupa que no se encuentre el piso para comenzar a salir de este gran problema”.

El Ciudadano le consultó si se están registrando cierre de empresas industriales, respondió: “Tendríamos que analizar sector por sector. El tema está instalado y le puedo confirmar que, a pesar de la crisis en las empresas, nadie se ha quedado sin trabajo. Pero sucede que se acrecienta un lamentable episodio, que cuando las cuentas no cierran hay un aprovechamiento de un importante número de empresas que al no poder abonar ninguna carga, se nota que regresa a la informalidad. Ahí se delata una suerte de competencia desleal con el protagonismo del empleo en negro. Donde hay índices de crecimiento de este tipo de cuestionada actividad, que lo único que nos dice es que Mendoza hace siete años que no crece en empleo”.

La salida: potenciar petróleo, minería y energías renovables

Cuando se le consultó sobre qué solicitan los empresarios, Badaloni expresó: “Desde la UIM pedimos sensatez a la política a la hora de otorgar apoyos y soluciones que solo se encuentran cambiando la matriz productiva, para que se ocupe la capacidad ociosa de la provincia que no se está ocupando. Los indicadores de dos actividades muy fuertes, como crecimiento en inversiones y fuentes de trabajo, muestra que las provincias de San Juan y Neuquén superan a Mendoza”.

Y agregó: “Vemos desde la UIM que las empresas locales tienen una capacidad que no se termina de utilizar. Por eso hace poco lanzamos un clúster energético para dar posibilidades de que las empresas de la metalmecánica reconviertan su capacidad para enfrentar actividades potenciales, como el petróleo, la minería y las energías renovables. La salida pasa categóricamente por estos puntos".

Sobre datos de empleo, el empresario confesó: “Existen datos que nos avergüenzan, porque no se puede superar el empleo formal en la provincia en siete años y nos mantenemos en 260 mil trabajadores. Mientras, en el Estado hay 120 mil empleados, y aún con una curva decreciente queda claro que desde nuestro sector tenemos dos empleados contra uno del Estado”.

“Es un dato contundente que deja claro el problema que tiene la actividad privada mendocina, que si funcionara realmente, los datos deberían arrojar tres trabajadores privados por uno del sector público. Por eso necesitamos que las asimetrías se corrijan. Porque si la macroeconomía de la Nación nos afecta mucho, se debe entender que dentro de la misma está la micro que constituye Mendoza”, consignó.

Y concluyó explicando que “nuestra provincia se ubica en el puesto 14 de la distribución per cápita del país, donde los salarios están muy por debajo de la media nacional y eso denota que la actividad productiva local es de bajo costo y tiene serios problemas”.