Ganó un millón en el Loto pero olvidó ir a retirar el premio y lo perdió

Se ganó $1.188.029.96 en el Loto, acertando seis números: 8 – 17 – 20 – 24 – 6 – 12. Pero nunca pasó a retirar el premio y se le venció el plazo.

La agencia donde jugó es la 5003 “La Taba”, ubicada en Roque Saez Peña 148. Y apostó el día 30 de diciembre de 2018, pero nunca pasó a retirar el premio y se vencieron los plazos.

Pedro Idiarte detalló en El Chubut que “son 15 días corridos desde la realización del sorteo” mencionando que “dada la época de año puede ser que haya sido alguien que estaba de paso o muchas veces llama la atención el pozo que tenía más de 300 millones en ese momento y viene cualquier persona que no es asiduo apostador y se olvidó, puede haber pasado eso también. No tenemos forma de saber quién fue. Nosotros tenemos gente que son abonados mensuales que es lo primero que nos fijamos; si no está ahí no tenemos forma de saber”.

Pedro confirmó que el premio no fue cobrado en otra agencia ni en delegación de lotería alguna, ya que en los registros figura como vacante, por lo que el mismo se pierde y no lo cobra nadie, «es un caso rarísimo, ese premio generalmente sale compartido entre muchos apostadores, y este era único, un único ganador, era una verdadera casualidad o azar puro, pero se vencieron los plazos, una lástima cerró.

Fuente: https://madrynoticias.com/