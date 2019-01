Cobos: "No creo que un candidato del gobernador deba ganar sí o sí"

COMPARTIDOS: 0

A pocos días de que comiencen a correr los plazos electorales para definir si Mendoza unifica o desdobla elecciones con la Nación, y después de la fuerte advertencia del intendente de Junín, Mario Abed, habló en exclusiva con El Ciudadano el senador nacional (UCR - Cambiemos) Julio Cobos.

Lo hizo no solo para respaldar al jefe comunal del Este provincial, sino para reconocer que el panorama económico y financiero nacional es muy complicado para este año y mucho más para el 2020. También, con un importante respaldo dirigencial y de consideración ciudadana, marcó la cancha como no lo había hecho hasta ahora y salió a advertirle a un sector de la Unión Cívica Radical local que no se abuse de su racionalidad.

Cobos es consciente de que será muy difícil que Alfredo Cornejo lo respalde para ser el candidato a sucederlo. Pero del mismo modo no cree que sea muy fácil para el oficialismo gobernante en la provincia imponerse al justicialismo, como muchos lo consideran dentro del Frente Cambia Mendoza.

“Estamos esperando la resolución del Gobernador sobre la unificación o no de las elecciones. Nuestra ley prevé elecciones desdobladas, pero el mandatario tiene la posibilidad de unificar por decreto la elección provincial con la nacional. Si no las unifica, hay un calendario preestablecido para PASO y elección general y es esa definición es la que se espera”, explicó quien también fuera gobernador de Mendoza.

“Pero me parece que sobre este detalle jurídico y electoral hay otras cosas que eran buenas y que han sido desechadas”, consideró.

–¿Cuáles son?

–Por ejemplo, el tema de avanzar en la boleta única. Algo que brinda transparencia, mejor fiscalización. Y la verdad es que no me explico por qué no se avanzó sobre esto teniendo en cuenta que el radicalismo siempre ha bregado tanto a nivel provincial como al nacional.

“Se debe entender que la boleta única es la versión papel del voto electrónico y esto ha sido muy debatido a nivel nacional. Serán las autoridades gubernamentales las que deberán responder por qué no se avanzó en este sentido”, consideró.

–¿Cree que se especula con el desdoblamiento o no se quiere transparencia?

–Creo que desdoblar las elecciones es respetar la ley. Siempre hemos bregado para ello, inclusive uno de los partidos tradicionales de la provincia, como es el Partido Demócrata, siempre propuso esto, como lo hizo en algún momento la UCR. Quizá no tanto otros partidos, como el justicialismo.

“Me parece que desdoblar es sano. Si estuviera unificado y con boleta única es otra cosa. Porque es un desdoblamiento en el día donde el votante entra al cuarto oscuro y elige por separado al presidente, al gobernador y al intendente. Pero bueno, las cosas están como están…”, expresó Cobos.

–Entonces, ¿es lógica la definición que solicita el intendente Abed?

–Mire, así como cada gobernador busca hacer lo que más le conviene, cada intendente hace lo propio. Yo he hablado con Abed y él me expresó que si tiene la confirmación de que las elecciones son desdobladas, no tendría ningún problema. Eso significa que así como el Gobernador tiene esa posibilidad de desdoblar, hace lo mismo un jefe comunal.

“Y en esto hay que tener memoria. En la última elección Rodolfo Suarez (intendente de la Ciudad de Mendoza) desdobló y Cornejo desdobló. Por eso hay que analizar cómo cada dirigente ve su administración, porque es él quien tiene el ‘péndulo’ político para decir lo que más conviene”, comentó.

–¿Qué se busca con todo esto?

–Una cosa es lo ideal, donde todas las provincias que gobierna Cambiemos estén unificadas electoralmente, y otra cosa es la realidad. Me parece que hay que estar abierto a esa realidad. Porque entre lo real y lo ideal hay un camino. Ahora, yo estimo que si el Gobernador decide desdoblar las elecciones esta fuerte controversia de hoy no existirá”.

–¿Se especula por la situación económica y financiera del país?

–Puede verse así. Pero también puede verse como una estrategia electoral nacional. Porque si se potencia la polarización que hay a nivel nacional entre Cristina Fernández y Mauricio Macri, creo que lo mejor sería que todo esté desdoblado. Ahí se acrecentaría la posibilidad del actual presidente de ser reelecto.

“En definitiva y se entra en el plano de la estrategia, se lo debe hacer sin perjudicar los intereses de las provincias. Si la estrategia es provincial, tampoco se debe afectar a los intereses de los municipios”, estimó.

Con caudal propio enfrentará al oficialismo para la gobernación

A la hora de hablar de su objetivo de volver a ser gobernador de la provincia, Cobos indicó que “en el radicalismo hay varias opciones y nosotros conformamos un espacio donde se evalúan candidaturas pensando si efectivamente llega a la sociedad, si tiene buena imagen y conformamos una oferta interesante. Sin dejar de evaluar también si tiene respaldo político de una dirigencia para afrontar primarias y conocer en detalle las reglas de juego. Cosa que, todavía esto está en un proceso de definiciones”.

–¿Siente usted que es un paria en el radicalismo mendocino?

–No, para nada. Cada vez que he afrontado una elección ha sido con el respaldo de mi partido y hemos ganado en todas. Eso me ha llevado a actuar con razonabilidad y criterio siempre. Observe que el Gobernador actúa y yo no me he inmiscuido en su gestión. Creo que eso es lo sano en democracia. Aunque siempre estoy expectante para cuando el Gobernador me necesite en una opinión, una gestión a nivel nacional o una consulta en temas estructurales. Es entender que cada uno tiene su momento.

–Usted mide bien en las encuestas, ¿cree que Cornejo lo respaldará como candidato radical?

–Lo veo muy difícil. Creo que el Gobernador solo piensa en dos o tres personas de su entorno. Pero también debe quedar en claro que hay personas y una gran parte de la dirigencia que están pensado en Julio Cobos, y esta es una verdad. Y eso es lo que intentaremos compatibilizar.

“Quiero advertir que no se debe abusar de la racionalidad de Julio Cobos. Porque por ahí saben que juega con cartas dentro del sentido común y dentro de lo correcto. Por eso, lo que corresponde si hay una primaria es que todos tiremos de un mismo carro para que después del resultado todos se alineen detrás del hombre que ganó. Con más razón en este caso, cuando no lo decide un partido, sino la ciudadanía”, afirmó.

–El oficialismo cree que ganará con facilidad en la provincia, ¿piensa lo mismo?, ¿hay que subestimar a la oposición?

–Creo que dentro de Cambiemos hay una gran confianza de que el que gane la primaria o el que elija el Gobernador, gana. Y yo no lo veo así. Todas las elecciones son distintas, difíciles y dentro una política que es muy dinámica, como dinámico es el pensamiento de la sociedad.

“Por eso no hay que dormirse en los laureles. Porque tenemos una situación económica sumamente complicada como la que se deberá enfrentar el próximo año, mucho más de la que se tendrá en este 2019 y en ese contexto no podemos especular”, finalizó el senador.