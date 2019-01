MonjasRockeras | Bailan, cantan y golpean mesas al ritmo de Queen

COMPARTIDOS: 0

Las religiosas realizaron una increíble y divertida versión de We Will Rock You - Queen, y han conquistado a todos en las redes sociales.

Mirá el video:

Monjas rockeando con Queen 馃 Monjas rockeando con Queen 馃 Publicada por Music World en Sábado, 19 de enero de 2019

