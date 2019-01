Las Heras: un delincuente habría sido linchado por vecinos

COMPARTIDOS: 0

Un hombre de 35 años murió bajo extrañas circunstancias en el barrio Los Tamarindos del departamento de Las Heras. Según testimonios de testigos, se trataría de un delincuente que habría intentado robar en una vivienda y que fue linchado por los vecinos.

El hecho ocurrió pasadas las 22 de este martes en la calle Monteagudo al 2600 en el barrio Los Tamarindos. El sujeto de unos 35 años habría ingresado a una vivienda con la intención de robo, su accionar fue advertido por los vecinos que reaccionaron inmediatamente. Sacaron al presunto delincuente de la casa y en plena calle lo habrían golpeado hasta dejarlo inconsciente.

Un llamado ingresó al 911 y a su llegada el personal policial pidió la asistencia del Servicio Coordinado de Emergencia. En el lugar los médicos solo pudieron constatar el deceso del sujeto que finalmente falleció sobre la calle Rufeil.

Ricardo Andrada, comisario a cargo del operativo contó que cuando el móvil llegó al lugar, encontró a un ciudadano tirado en el piso. "Personal policial procedió al auxilio y finalmente, no sé por qué situación el ciudadano falleció”.

En tanto una vecina del barrio relató que al llegar a su domicilio encontró al sujeto muerto en la calle. "Ahí me entero que habían estado robando en la casa de atrás de mi casa. Venían en un auto, el auto se fue con tres delincuentes más y este chico no corrió con la misma suerte y lo agarraron no se bien quiénes fueron pero terminó así”.