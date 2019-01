2018: atravesados por tres hechos memorables

COMPARTIDOS: 0

El 2018 termina y como muchos otros años deja un sinfín de momentos deportivos para analizar. Pero éste, particularmente, será diferente a todos y en él se destacarán tres hechos que si reciben el rótulo de históricos no será para nada exagerado.

El suceso del Tomba

En un hilo cronológico. A mediados de mayo finalizó la primera edición de la Superliga Argentina de Fútbol, lo que comúnmente conocíamos como el campeonato de primera división de la AFA.

Un súper Boca fue el campeón en base a un rendimiento parejo, aunque sobre todo solventado en la primera parte del torneo (en el segundo semestre del 2017). Pero la gran sensación del campeonato fue el Club Godoy Cruz Antonio Tomba. De la mano del uruguayo Mauricio Larriera en el comienzo y con la sucesión de Diego Dabove, el Tomba tuvo un comienzo, desarrollo y final de dicho campeonato en el 2018, verdaderamente arrollador.

Desde la fecha 13 (a fines de enero) hasta la 27 (en mayo), el equipo mendocino cosechó 11 victorias, 3 empates y apenas 1 derrota. El rendimiento del Expreso obligó a Boca a no descuidarse, al mismo tiempo que llenó de incertidumbre a otros equipos en cuanto a una posible clasificación a copas internacionales.

A Godoy Cruz no le alcanzó, apenas dos puntos lo separaron del campeón, pero además de la clasificación a la próxima Copa Libertadores y la admiración y respeto del fútbol argentino. El mismo que quedó deslumbrado ante los desempeños del arquero Burian, de Pol Fernández, de Juanfi Garro y del Morro García, quien a su vez culminó como el goleador del torneo.

Fue tan bueno a lo largo del 2018 lo hecho por el Tomba que terminó el año como el segundo mejor equipo sólo por detrás de Racing, aunque eso le costó la salida de varios jugadores e incluso su técnico, quien sorpresivamente dijo adiós y obligó a los dirigentes a replantear el futuro inmediato, el cual dependerá del Negro Marcelo Gómez, quien llega sin antecedentes como entrenador en primera división. Una apuesta más, de las tantas que resultaron bien, y ante un 2019 cargadísimo de compromisos.

Argentina en Rusia 2018

Allá por el mes de junio, la Selección argentina comenzaba su participación en el Mundial de Rusia, integrando el Grupo D. Luego del subcampeonato conseguido en Brasil, las idas y venidas de técnicos y un sufrimiento enorme en las eliminatorias, la Albiceleste llegó a la cita ecuménica con un fuerte respaldo a la mayoría de esa generación liderada por Lionel Messi.

El empate con la débil Islandia y la estrepitosa derrota ante Croacia dejaron a Argentina al borde de una nueva eliminación en primera ronda. Pero más allá de los problemas futbolísticos, la selección puertas adentro vivió un verdadero infierno con la relación rota entre los jugadores y el cuerpo técnico que lideró Jorge Sampaoli.

Quedaba una sola chance y no era otra que ganarle a Nigeria en San Petersburgo. Ante una estadio del Zenit colmado y con miles de argentinos apoyando desde las gradas, Argentina logró el cometido, aunque algo estaba claro, si no era sufriendo no valía. Fue 2 a 1 con gol de Marcos Rojo a falta de pocos minutos para el epílogo.

Y octavos de final marcó el final del sueño. Allí, y en un partido parejo desde el resultado pero no así desde el juego, la Albiceleste fue derrotada por la Francia de Griezmann, Mbappé y Pogbá, entre otros. Fue un 4 a 3 que no grafica realmente el desenlace del partido, pero que sirvió para darle la despedida a nuestra selección y en gran parte a una generación que a base de oportunidades se va sin pena ni gloria.

Para las estadísticas que Argentina en este Mundial perdió dos partidos y fue ante el campeón y subcampeón de la cita ecuménica. Lo que comúnmente llamamos consuelo de tontos.

La final de la Libertadores entre River y Boca

Pero si algo le faltaba a este año duro desde muchos aspectos era una definición de Copa Libertadores entre los dos equipos más grande la Argentina y posiblemente del Cono Sur.

Los grupos y las fases eliminatorias fueron pasando y así lo que parecía utópico terminó siendo una realidad. River pasó con claridad su grupo y después dejó en el camino a Racing e Independiente, para instalarse en semifinales. Allí se encontró con el que era el vigente campeón y en una épica remontada en Brasil lo despachó al Gremio de Porto Alegre para instalarse en la definición (la última a dos partidos). Por su lado Boca había sufrido para avanzar en el grupo, pero luego fue muy contundente, derrotando a Libertad de Paraguay los brasileños Cruzeiro y Palmeiras.

La final River-Boca era una realidad. La histeria se apoderó del país y lo que era una hermosa e histórica final futbolera comenzó a transformarse en una guerra sin sentido. Como primera medida se cambió los miércoles por la noche por los sábados por la tarde. El primer partido fue en La Bombonera, aunque un día después lo previsto por la intensa lluvia. En un partidazo, igualaron 2 a 2 y todo se definía a los 15 días en el Monumental.

Y finalmente llegó el día. Ese sábado 24 de noviembre se definía el campeón. Pero el micro de Boca fue salvajemente atacado antes de llegar al Monumental y después de unas horas se decidió postergar para el día el partido por el mal estado de algunos jugadores Xeneizes. Pero como aquí todo es posible, el domingo tampoco hubo partido. El duelo más importante de la historia de esta copa lo sacaron de Sudamérica y lo llevaron a Madrid. ¿Insólito? Puede ser, aunque no tanto en realidad, porque los negociados en el fútbol son moneda corriente en estos tiempos.

Ahora sí. Domingo 9 de diciembre de 2018 quedará grabado por los tiempos de los tiempos. Ese día River, que ya le había en marzo una final menos relevante a Boca en nuestra provincia, ganó 3 a 1 el partido más importante de la historia de ambos clubes. Se llenó para siempre de gloria y dejó con un vacío enorme a su clásico rival. De la mano del Muñeco Gallardo y con dos mendocinos preponderantes como fueron Enzo Pérez y el Pity Martínez, el Millonario se consagró campeón de la más emblemática Copa Libertadores desde su creación. La frustración de no llegar a la final con el Real Madrid en el Mundial de Clubes no opacó para nada una victoria nunca antes lograda.

Se fue el 2018 y hubo tres hechos deportivos que a los argentinos, y puntualmente a los mendocinos, nos atravesaron para siempre.