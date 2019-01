COMPARTIDOS: 0

Hace algunos días que las redes sociales se han revolucionando por el nuevo reto del que todos los usuarios participan: el #10YearsChallenge. Desde actrices, artistas y personalidades del fútbol mundial se sumaron a esta iniciativa. En Argentina varios clubes hicieron lo mismo y le pusieron onda a Instagram y Twitter.

Noelia Pons es técnica superior en diseño e indumentaria y administra un negocio de asesoría de imagen llamado "Estudio Pons". Además la joven de 28 es la esposa del delantero de Boca Juniors, Darío Benedetto, y no quiso pasar desapercibida en su cuenta oficial pero a diferencia de todos los demás, luego de sumarse al desafio, tomó una iniciativa original y provoco a su pareja.

La historia de Noelia Pons con la que provocó a Darío Benedetto en Instagram

Noelia Pons, esposa de Darío Benedetto, es muy activa en sus redes sociales y comparte constantemente diversas publicaciones y fotos con sus seguidores de Instagram. En este caso la profesional de la moda decidió ser más original que el resto y no solo se sumó al desafío #10YearsChallenge sino que además provocó a su pareja a hacer otro pero con la siguiente temática: "la ex vs la actual".

"Este si lo ganás vos amor, próximo reto [RETO CHALLENGE] LA EX. VS LA ACTUAL" fue lo que publicó en su historia de Instagram Pons.

Sin dudas que la pareja del jugador dirigido por Gustavo Alfaro se la jugó y se animó a proponer lo que muchas quisieran, ahora la pregunta es.... ¿Lo aceptará Benedetto?.

Las fotos hot de Noelia Pons en Instagram

Hincha fanática de Boca Juniors y muy activa en su perfil de Instagram, Noelia Pons sube muchas fotos luciendo su escultural cuerpo. Más allá de sus actividades relacionadas al mundo de la cosmética, el maquillaje y el cuidado personal, Noelia disfruta del Sol en su tiempo libre y comparte su día a día con sus más de 67 mil seguidores.

