¿Fanática de Pokémon?: descubrí el increíble tatuaje que se hizo Ariana Grande

Ariana Grande es famosa por muchas cosas. A lo largo de su carrera, la estrella pop de 25 años nos ha sorprendido con grandes representaciones como Victorious, Scream Queens; hasta con singles impecables como "Dangerous Woman", "Thank You, Next", entre otros.

Ahora la cantante es noticia por el nuevo tatuaje que se hizo en su brazo izquierdo, en honor a su Pokémon favorito.

En sus historias de Instagram, Ariana mostró que su último tatuaje es una adorable y enorme ilustración de Eevee. Los fanáticos de Pokémon ya sabrán que Eevee es un Pokémon tipo zorro, famoso por ser capaz de evolucionar en varias formas diferentes.

Mirá el tattoo de Ariana Grande!