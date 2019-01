COMPARTIDOS: 0

"A ver, vení acá Delia. A ver. Patata. Patataaaaa. No. ¿Qué, le tenemos que gritar al teléfono" así se daba la conversación entre las mujeres a los gritos, cuando intentaron sacar una instantánea del feli momento.

Previo a eso se escucha a una de ellas decirle a otra que "no veía nada" con los anteojos de sol y esta le explica el truco: sus lentes de sol tienen aumento. "Por eso vos por ahí me ves entrar en un supermercado y me ves con los lentes puestos 'esta ridícula' no, porque veo perfecto", explica la mujer que carga el celular.

Tiago, el nieto de una de las mujeres compartió en Twitter la grabación. Además, el muchacho explicó el porqué de la palabra "patata".

Efectivamente, muchos celulares incluyen funciones para sacar selfies sin apretar el botón. Algunos detectan la mano abierta y toman la instantánea cuando se cierra en forma de puño. Otros, como este, tienen algunas palabras clave para sacar la foto. Por ejemplo, PATATA.

Cuando tu abuela y las amigas intentan sacarse una foto...mírenlo entero😂 pic.twitter.com/x2Q67DQjKc — guason (@tiago_boca) January 14, 2019

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-1-15-12-57-22-conocio-a-su-hermanito-recien-nacido-y-asi-fue-su-reaccion

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-1-15-11-2-9-un-ebrio-trato-de-patear-a-un-perro-y-el-karma-instantaneo-hizo-lo-suyo