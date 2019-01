COMPARTIDOS: 0

Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma, generó revuelo en las redes luego de subir una foto internado en un hospital, lo preocupó a sus seguidores de Instagram. Luego para brindar tranquilidad a su público, su encargada de prensa, Paola España, aclaró que se trató de una intervención que el artista debía someterse.

La foto de Maluma en un hospital que generó revuelo en Instagram

El cantante colombiano Maluma debió ser internado por padecer un problema en sus rodillas. "Siempre andamos positivos ...✌🏻" publicó el Pretty Boy en su cuenta oficial de Instagram.

“Maluma entró hoy a una cirugía preventiva de rodilla por ruptura de ligamentos”, aclaró su mánager quien detalló además que dicha cirugía debía hacerse hace tiempo pero la agenda apretada del artista y la presentación de su nuevo disco "F.A.M.E." lo impidió.

A su vez, Paola España publicó la misma imagen en su cuenta oficial de Instagram y agregó "en febrero estará listo en los escenarios y pronto nuevo sencillo y disco! #maluma".

La foto que Lizy Tagliani le dedicó a Maluma en Instagram

El pasado lunes la actriz argentina Lizy Tagliani decidió hacerse una cirugía estética, donde se sacó "las bolsitas" del rostro. En esta ocasión la carismática panelista publicó una foto en su cuenta oficial de Instagram donde se ve arriba Maluma y abajo ella y un divertido mensaje que decía: "Q la disfrutes seguro te servirá más q a mi jaaaAsss...más allá del chiste #toda mi buena energía para ti @malumay para todos los q atraviesan una intervención besooooo desde Argentina un abrazo enorme te amamos".

El tierno mensaje que Maluma le dedicó a su novia

El cantante colombiano Maluma le dedicó un tierno mensaje a su novia, Natalia Barulich, quien cumplió 26 años. Aparte del mensaje y la foto en su cuenta de Instagram el artista le dedicó un amoroso mensaje: "Es tu cumpleaños pero realmente el regalo es para mi por tenerte a mi lado todos los días. Te amo Natalia HBD MY LOVE ❤️🎂 I know you are gonna kill me because of this picture 😂(Lo sé vas a matarme por esta foto".

La pareja se conoció en la grabación del video de "Felices los 4", uno de los éxitos de Maluma, y desde entonces llevan una amorosa relación que comparten con sus fans en las redes sociales. Así fue la participación de Natalia Barulich en el video musical: