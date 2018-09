La hija de Marcelo Tinelli aparece sin tatuajes y estrena el videoclip "Yo"

COMPARTIDOS: 0

Cande Tinelli lanzó una nueva canción llamada “Yo”, bajo el seudónimo artístico de “Lelé”. La influencer aparece en un video clip cantando un nuevo tema que promete sonar en muchas de las radios nacionales y cuya letra tiene una fuerte impronta contra los prejuicios de las personas.

Otro de los datos más llamativos, tratándose de la influencer, es que en el video no se le ve ningún tatuaje, por lo que uno podría pensar que se hizo una cirugía para quitárselos pero no. Queridos lectores, se trata de un truco visual hecho especialmente para este video, es decir que Cande sigue siendo la It Girl tatuada que todos conocemos.

Algunos de los fragmentos más llamativos y profundos de su canción, rezan en su letra: "Toma mi mano, te invito a conocer mi historia, mi fragilidad, mi fuerza, mi manera de querer. Mirame, no te guíes por mi piel. Yo quiero hacerte entender que tengo mucho más adentro. Soy cielo, soy tierra, soy un pájaro luchando por salir de la jaula. soy calma, soy inquieta. No me juzgues cuando conozcas mis cicatrices. Soy humana", reza un fragmento de la canción".

En sus redes sociales la hija de Marcelo Tinelli escribió: "Y llego nomás. Desde lo más profundo de mi corazón, espero que lo disfruten como yo disfruté hacerlo. #YO".

Cabe recordar que fue en el año 2016 que "Lelé" o Candelaria Tinelli, entró en el mundo de la música al interpretar “Contigo” y participar en la composición de " Tiempo de Amar". Fueron algunos de los sencillos que su papi puso como cortina en “ShowMatch”, programa en el que Cande Tinelli apareció cantando públicamente por primera vez.

“Yo” fue compuesta e interpretada 100% por Cande Tinelli, que se la dedicó a sus fans. En este 2018 la It Girl, ha hecho múltiples presentaciones, íntimas, donde se la pudo apreciar en su faceta de cantante.

Mirá el video acá:

