¿Ariel Holan a la Selección?

Si bien la Selección argentina se encuentra de gira por Estados Unidos con Lionel Scaloni como entrenador interino, hasta diciembre de este año, el objetivo de la AFA es definir quién se hará cargo del seleccionado argentino a partir del próximo año.

Muchos nombres se han escuchado pero desde el club de Avellaneda, su presidente Hugo Moyao, declaró que Ariel Holan "es un tipo muy capaz, muy responsable. Eso me gusta y me duele. Sería bueno que sea, pero me duele por la institución".

El líder de Camioneros aseguró haber dialogado con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, pero no tocaron el tema sobre quien sucederá a Lionel Scaloni una vez que éste termine su mandato frente al combinado nacional. De igual manera se mostró confiado asegurando que "siempre vamos a encontrar personas que puedan conducir los destinos del fútbol".

