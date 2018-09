Futsal: se jugó la sexta fecha

COMPARTIDOS: 0

Seis encuentros se jugaron en una nueva fecha del fútbol de salón mendocino. El gran ganador fue el matador, que con su triunfo 2 a 1 ante Godoy Cruz llegó a la punta. Federico Pérez fue la gran figura del encuentro, mientras que Gonzalo Aveiro consiguió un doblete para darle los tres puntos al azulgrana. El tomba quedó complicado en la zona de abajo. Necesita sumar para salir del fondo.

En calle Montes de Oca, el campeón Jockey Club no tuvo piedad y goleó 11 a 2 a Ce.Re.De. El equipo de Eduardo Strugo sueña con lograr nuevamente el título. Diego Koltes, con dos goles, fue el mejor del encuentro. El número trece está volviendo a mostrar su mejor nivel. El poli de Godoy Cruz, por su parte, no se da por vencido, pero la situación está difícil. Tiene que empezar a ganar, si no perderá la categoría.

En un duelo de seis puntos, en calle Perú, Pacífico venció 3 a 2 a Regatas C. El equipo de Jesús Ayala consiguió su primera victoria en el certamen. El experimentado Leonardo Rocco fue el destacado del partido. Fue una muralla en la marca e hizo jugar a su equipo.

Cementista ganó 4 a 1 ante San José en el zanjón de los Ciruelos. Maipú y Las Heras igualaron 4 a 4 en el barrio Ujemvi. Por último, CUC derrotó 4 a 3 a Alianza Guaymallén en el Poliguay.

La fecha siete (14/9): Jockey B – Regatas C, San José – Jockey, Alianza Guaymallén – Talleres B, CUC – Luján, Maipú – San Martín, Regatas B – Pacífico, Cementista – CEREDE, COP – Godoy Cruz, Las Heras – Regatas.

El Ascenso.

En la primera B, Alemán B y Don Bosco lideran la zona A con siete unidades. Mientras que en la zona B Junín está imparable y tiene trece unidades.

Gimnasio n°1 3-3 Luján C

Obras B 3-1 Guaymallén

Don Bosco 5-6 Alemán B

Goretti 0-3 UN Cuyo

Junín 6-2 Junín B

Jockey C 4-2 Coquimbito

Don Bosco B 3-0 La Cumbre

Covimeni 1-2 Villa Hipódromo

En la Primera C, la versión b del COP es el puntero con once puntos del grupo A. En el B, están primero Cementista C y Universidad Maza con quince unidades.

Por último, en la Primera D, Palmira está arriba con trece y en la zona b Las Heras B con quince.

