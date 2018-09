A pesar del esfuerzo Los Pumas cayeron ante los All Blacks

COMPARTIDOS: 0

Los Pumas cayeron 46 a 24 ante los All Blacks en Nelson, por la tercera fecha del Personal Rugby Championship.

En el primer tiempo, a pesar del dominio territorial argentino, fue el equipo kiwi el que impuso las condiciones del juego, basándose en un gran trabajo de su tercera línea, que consiguió varios quiebres que generaron la inercia necesaria para que, en dos oportunidades, los locales llegaran al try. También dominaron el scrum, que se erigió sólido y determinante.

Sin embargo, el primer try de la etapa llegó de la mano de Ramiro Moyano. Los Pumas fueron inteligentes para buscar los espacios en cada contraataque, reposicionándose con velocidad y eficiencia. El segundo try estuvo al alcance de la mano, pero la resolución del TMO impidió que la jugada de Sánchez finalizada por Matías Moroni fuera convalidada.

En el arranque del segundo período, llego un gran try de Nicolás Sánchez, la posterior conversión y luego un penal convertido lo convirtieron en el goleador histórico de Los Pumas en toda la historia, un logros descomunal el del tucumano apertura del seleccionado, que con 655 puntos anotados lidera la tabla de todos los tiempos con la celeste y blanca.

En el segundo tiempo Los Pumas se situaron en campo profundo de los All Blacks, tratando de achicar diferencias en el marcador, y si bien lo consiguieron -porque tras el excelente try de Boffelli, fue la primera vez en la historia que se le marcaron tres tries a los de negro- el equipo de Steve Hansen sacó a relucir toda su impronta y contundencia goleadora para, en los últimos ocho minutos, estirar las diferencias y ponerle cifras definitivas al partido que mostró mucho de lo bueno que Los Pumas pueden hacer.

La semana que viene, Los Pumas se medirán con los Wallabies en Gold Coast en el cierre de la gira por Oceanía.

Te puede interesar:

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-9-7-18-26-0-argentina-goleo-a-guatemala-en-el-primer-amistoso-en-ee-uu

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-9-7-15-52-0-san-lorenzo-derroto-a-colon-por-penales