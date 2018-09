Líder del Movimiento Evita: "Los saqueos fueron un montaje de Patricia Bullrich"

COMPARTIDOS: 0

El líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, denunció hoy que algunos de los intentos de saqueos fueron "un montaje" hecho por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, "para mostrar que iban a robar bebidas y no comida", al tiempo que pidió que los integrantes del Gobierno nacional "renuncien honorablemente" para dar paso a un "proceso de unidad nacional".

Pérsico cuestionó con dureza a la gestión del presidente Mauricio Macri sostuvo que para los movimientos sociales "el camino para encarar esta crisis es tomar las calles".

Tras trazar un panorama crítico de la situación económica y social, aseguró que Cambiemos "ya no gobierna más y es tiempo de que se den cuenta, de que renuncien honorablemente" para dar paso a "un proceso de unidad nacional".

"Patricia (Bullrich) hizo algunos operativos en algunos lugares con fotos y de casualidad se llevaron nada más que alcohol. Esos saqueos fueron hechos por ella. Un montaje hecho desde el Gobierno. No me cabe la menor duda de que lo inventó ella para mostrar que iban a robar bebidas y no comida, de que no era una situación social", sostuvo el referente social.

En diálogo con FM La Patriada, Pérsico se refirió a los saqueos a dos supermercados de los distritos mendocinos de Guaymallén y Godoy Cruz y afirmó que "está claro que fue todo un hecho de la situación social que se está viviendo en esa provincia y esas personas no se llevaron ni una botella de alcohol".

De todas formas, aclaró que no ve con buenos ojos esa modalidad en momentos de crisis: "Vivimos condenando los saqueos, porque no son el camino".

"El camino es organizarnos, tomar las calles, protestar, el corte de rutas, esa es la forma de encarar esta crisis y no el saqueo, porque eso nos lleva a la pelea entre hermanos, como pasó en Chaco", planteó el líder del Movimiento Evita.

Respecto a la situación social, Pérsico se mostró sorprendido por la cantidad de personas que asisten a las movilizaciones de la agrupación social.

"Me sorprenden las movilizaciones que venimos haciendo. A la de la Anses hubo más de 30 mil compañeros. Por un lado me llena de orgullo la unidad que hemos logrado las organizaciones sociales, pero también me preocupa la situación social y que la gente tiene la necesidad de salir a la calle", destacó.

Asimismo, envió un mensaje a la CGT y remarcó que "los sectores sindicales tiene que ponerse a la altura de las circunstancias, porque en los distintos sectores medios también la están pasando mal y hoy con un salario no alcanza".

Ante las críticas a la gestión del presidente Mauricio Macri, Pérsico consideró que "el Gobierno está buscando la complicidad de sus socios de Cambiemos y del peronismo con el Presupuesto, porque no ha podido sacar la situación adelante y para tener aire busca la complicidad".

"Pero hoy ya no gobiernan más y es tiempo de que se den cuenta, de que renuncien honorablemente y busquemos la manera de salir los argentinos con un proceso de unidad nacional de esta situación, que ya no se aguanta más", planteó el líder del Movimiento Evita.

Y concluyó: "Esto es diferente al 2001, pero este Gobierno ya fue. ¿Qué se van a quedar haciendo, si no pueden resolver nada? No tienen la capacidad de construir la unidad nacional necesaria para tomar las medidas que hay que tomar. Vamos a perder un año de sufrimiento y de no perspectiva de salida. Están haciendo todo lo contrario a lo que tenían que hacer en esta situación de emergencia".

