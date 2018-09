El meteorólogo Matute criticó a Mauricio Macri en Twitter y "se le pudrió el rancho"

COMPARTIDOS: 0

Revuelo en las redes sociales, concretamente en Twitter por un comentario que hizo el meteorólogo de Todo Noticias (TN) y El Trece, Matías Bertolotti conocido también como “Matute”, en torno a uno de los últimos discursos del presidente Mauricio Macri.

En Twitter, Matute opinó mal de Macri y le fue pésimo, le dijeron de todo.

Resulta que el meteorólogo lanzó una crítica por el mensaje que el Presidente grabó hace unos días desde Casa Rosada para referirse a la situación actual de la Argentina, la escalada del dólar y el préstamo del FMI.

“Un discurso que otra vez se acerca a la “auto-ayuda”. ¡Nada nuevo y una manera coloquial de decir que nos van a coger de a 200! Con todo respeto, eh. ¡Así lo siento!”, puso Matute en su cuenta de Twitter.

Muchos internautas de esa red social, “le saltaron al cuello” y lo tildaron de kirchnerista pero además se refirieron, a modo de agravio, a su sexualidad.

El meteorólogo salió a esgrimir su defensa luego de las reacciones provocadas y escribió: “¿Yo dije que quiero que vuelvan? ¿Es una cosa o es la otra? No entiendo estos comentarios…”. Y agregó: “Ja, ja, ja, ja, ja. Además o me pegan con mi sexualidad (¡básico!) o me toman de K ahora. Es terrible Twitter. Ja, ja, ja”.

Matute Bertolotti, finalmente tomó la decisión de borrar sus comentarios para que la polémica no se extienda y de hecho en un ida y vuelta que tuvo al aire con su compañero Luis Bremer, dijo con simpatía que “las redes son insoportables”.

La situación no iba a quedar ahí ya que el meteorólogo iba a hacer su último descargo al respecto con su colega: “Y así se entendió. Un chiste con sentido crítico. Y comparto el comentario. Discursos voluntaristas y de autoayuda sin anuncio de políticas concretas para superar esta situación. Pero viste cómo es todo te levantan y te tratan de K y te empiezan a pegar, ni un chiste se puede hacer hoy. Sí, obvio, critico. Pero bueno, ya está, ahora a bancar las “cagadas” a pedo. Ja, ja, ja…”, concluyó Matute sobre el tema en la charla con Bremer.

