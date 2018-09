MENDOZA | Sin techo: ¿Por qué aumentó el pan por cuarta vez en el año?

La última gran escalada del dólar afectó al precio de las naftas y con él aumentaron los costos de trasporte de harina. Los molinos, para cuidar la rentabilidad de sus productos, subieron el valor de la bolsa de 50 kilos y ahora el consumidor final debe absorber parte de los incrementos.

A raíz del efecto que genera el efecto dólar, los panificados aumentaron por cuarta vez en el año y según comerciantes consultados por este medio, los clientes "ya no llevan pan por kilo" y por el contrario "piden por piezas". "Está pasando cada vez más seguido y es entendible. La gente se asusta y ahorra hasta con el pan, que es un alimento central en la mesa. Ahora piden de a bollitos y no por unidad de peso como históricamente se hacía" comentó Oscar, comerciante panadero de Villa Hipódromo.

Desde este último fin de semana, los mendocinos pagan un 10% más por productos panificados, y según comentaron representantes del rubro a El Ciudadano, "no se descartan nuevos incrementos a pesar de que se aumentó hace pocos días".

Panaderos analizan la situación

En el marco de la audiencia pública sobre el gas que se realizó el jueves pasado, Ecogas presentó un pedido de aumento de casi el 28%. De aprobarse este incremento, un comerciante panadero medio (con un horno rotativo chico) pagaría unos $3.200 mensuales entre octubre de este año y marzo del próximo.

Mendoza carece de molinos harineros y no tiene otra alternativa que importar materias primas desde otras provincias, tanto de Buenos Aires como de Córdoba y La Pampa. Por este motivo, las zonas áridas como Cuyo deben hacerle frente al costo de flete que la semana pasada se modificó a raíz de la suba del gas oil atado a la suba de la divisa norteamericana.

Sin embargo, el costo de los panificados en nuestra provincia sigue siendo muy bajo en relación a otras partes del país. En Buenos Aires, por ejemplo, un kilo de pan mignon oscila entre los $75 y $80 y la docena de facturas está a $130. En Mendoza, el precio del mismo producto cuesta $60 en comercios de barrio.

Por otra parte, por los motivos mencionados, también aumentaron los insumos de elaboración. "Los otros productos con los que se elabora el pan además de la harina también subieron pero no tanto como los refinados de base", comentó en ese sentido Alberto Pasíes, un panadero de Dorrego.

En tanto, en menor medida, el costo laboral también afectó al sector, ya que en los últimos días se cerraron acuerdos salariales que estaban atrasados en el sector a raíz de la merma en las ventas. Para evitar despidos, dirigentes gremiales panaderos accedieron a aplicar un porcentaje menor durante las primeras negociaciones, pero el tiempo "de gracia" se acabó y ahora los sueldos se deberán actualizar.

Por estos motivos y otros, hoy a las 20 se reúnen los representantes del sector de la provincia para discutir el panorama a corto plazo respecto de los costos de traslado, elaboración y servicios públicos. Sobre los motivos de la última actualización, Carlos Campos, gerente de la Asociación Mendocina de Panaderos, le dijo a El Ciudadano que "los productos los acabamos de aumentar, pero seguimos muy preocupados. El gas afecta directamente en el precio final y el incremento de los combustibles también tuvo repercusión.

Por su parte, el titular de la Asociación de Panaderos, Claudio Luna, también habló sobre el tema en comunicación con la radio Estudio 91.7. "Todos sabemos que los constantes aumentos (en los insumos básicos), más el incremento en combustibles e impuestos; determinan la suba del producto. Esta última semana se disparó el precio de la harina en los molinos", indicó el empresario.

Luna explicó también que en estas situaciones de incertidumbre, "siempre hay especulación", y que luego de una baja transitoria en el precio, la bolsa de harina volvió a los $850.

“Hay distintos tamaños de producción: hay panaderías que producen para ventas, otras que son intermediarias. Una intermedia paga de gas no menos de $25 mil y de luz no menos de $20 mil. En tu hogar a lo mejor podés hacer ajustes y no ocupar el horno, pero en la panadería no podés. Lo tenés que ocupar sino no podés trabajar”, consideró Luna.

La bolsa de harina "por las nubes" oscuras

Tras la disparada del dólar, la bolsa de harina trepó de $600 a $850 en Mendoza, mientras que en Buenos Aires se llegó a pagar hasta $1.000. En este contexto, el vicepresidente de la Federación Industrial Panaderil, Emilio Majori, manifestó su preocupación ante los medios de prensa. "El panorama no es nada bueno. Hay muchas nubes muy oscuras y estamos en reunión viendo que hacemos. Estamos en una emergencia sin rumbo. Habían suspendido los pedidos y las entregas. Hay un problema de estabilidad, no sabemos cuánto vamos a cobrar y cuánto vender", dijo el entrevistado.

Finalmente, según Diego Cifarelli, titular de la Federación de la Industria Molinera, "el valor de la harina sube porque el trigo se exporta, se paga a valor dólar para hacer harina y, para colmo, en medio de la volatilidad cambiaria, se redujo la oferta del cereal".

En la planilla que reproducimos a continuación se puede ver el historial de subas que sufrió la bolsa de harina en Mendoza a lo largo de los últimos meses.

Los nuevos precios

La Asociación de Panaderos de Mendoza confirmó que, a raíz del incremento en el precio de la harina, se está sugiriendo un nuevo esquema de precios, aunque también es cierto que cada panadería después decide los valores de modo autónomo.

Según la entidad consultada, hasta ahora estos son los nuevos precios sugeridos: