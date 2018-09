El proceso será duro, pero Argentina va a salir

Lo afirmó en Mendoza ante ejecutivos de todo el país, el presidente del Banco Central de la República Argentina, Luis Caputo. Quien aseguró además que, a pesar de todas las intervenciones que el organismo ha tenido que realizar para controlar la escalada del dólar, el nivel de reservas es muy bueno.

Diario El Ciudadano dialogó con el ex ministro de hacienda de la nación, quien dijo, “como se lo expresé a los ejecutivos de todo el país, nos encaminamos a una estabilidad cambiaria, que no significa que no tengamos más episodios, pero hasta ahora la estrategia que aplicamos ha dado resultados”

A la hora de referirse cómo queda el país ante el mundo, después de la crisis cambiaria, Caputo explicó, “el mundo nos sigue viendo con confianza y admiran el sacrifico que hacemos los argentinos para salir de cualquier crisis y posesionarnos como país fuerte. Diciéndola a la gente, desde el gobierno, siempre la verdad. Que es una situación difícil después de tantas décadas donde no se hizo lo que se debía hacer en materia económica y financiera. Hoy se plantea otro camino, el de constituir un país desarrollado y por eso se va a salir de esta crisis. Con mucho sacrificios, pero se va a salir”.

Cuando El Ciudadano le consultó si no veía a manos negras de quienes hoy están siendo investigados por la justicia por hechos de corrupción o de otros sectores del país, en la crisis cambiaria, y respondió, “si, sí creo. Se lo dije a los ejecutivos, creo que hay jugadores del mercado, en los bancos y en el exterior jugando en contra. Lamentablemente es parte de las reglas de juego. No puedo especificar quiénes juegan en contra, pero los hay toda vez que hay una crisis. Se trata también, de ganar plata de esta manera, aunque esto no sea correcto, pero es así. Si usted me pregunta si puede haber atrás de todo esto una ingeniería financiera de gente que busca algo en particular, si la hay. En definitiva, hay gente que nos juega en contra”

En otro tramo del breve diálogo con el hombre que también representa a la República Argentina, como titular de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se le preguntó, ¿cuál es el futuro del país?, expresó, “el futuro es la inclusión financiera. Se está haciendo un esfuerzo enorme por promover la inclusión financiera sobre todo un país que fue excluido del desarrollo formal. La tecnología está ayudando un montón, con resultados poderosos que ya comienzan a verse en muchos sectores. Pero es eso y la gente lo debe comenzar a conocer, el futuro es la inclusión financiera”, afirmó.

Finalmente y ante la consulta del procesamiento que la cae a él, al presidente Mauricio Macri y el ministro Nicolás Dujovne por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, solo se limitó a decir, “confío en la justicia que sabrá ver lo que se está haciendo por el país”. Algo similar respondió, cuando se le consultó la denuncia que desde la oposición se les hace al presidente y todo su gabinete, “son cosas que siempre la oposición hace y por eso, le reitero, dejamos que la justicia sea la que actúe”, concluyó Luis Caputo.

