‘Flashando secuencia’, una nueva forma de hacer teatro, en el Selectro

Ni monólogos, ni stand up, ni unipersonal. Francisco Gómez e Ignacio Saralegui definen su espectáculo como una “obra de teatro”.

Con distintos sketches y personajes, pero con un director (Pablo Picotto) y una importante formación teatral, los dos pibes que la rompen en Instagram presentan esta noche, sobre las tablas del Teatro Selectro (Coronel Fragata Moyano 102, de Ciudad), Flashando Secuencia, una propuesta que, conceptual y estructuralmente, parece estar mucho más cerca de Peter Capusoto que de Comedy Center.

“Nosotros tratamos de encasillarlo en ‘obra teatral’ como para romper un poco la asociación de que todos los que hacen comedia en redes sociales, hacen stand up. Tenemos algunos monologuitos, pero son dentro de un contexto en el que estamos personificando a alguien. Son puestas en escena de algo. Nuestra obra son distintos sketches, que hacemos durante hora y 20, con distintos personajes en situaciones puntuales”, le contó a El Ciudadano Francisco Gómez.

“Tratamos de tirarlo más a ‘obra teatral’ en ese sentido. Es que hay puesta en escena, personajes, vestuario y un productor de piso. Después tenemos algunas salidas de la ‘lógica’ teatral en las que rompemos la cuarta pared en algunas cosas, por ejemplo, en un sketch tipo parodia de un programa de televisión”, añadió.

Además, el joven artista profundizó: “Todo el mundo piensa que va a ver stand up, pero nosotros no hacemos stand up. Yo a los 15 años empecé a hacer cursos de teatro, Nacho también, entonces siempre estuvimos ligados a la personificación de un personaje y una puesta en escena; no tanto a estar hablando de frente con la gente sobre los problemas de uno, en ese sentido tenemos otra búsqueda porque tuvimos experiencias en la vida más ligadas al teatro. Eso nos llama más”.

En cuanto a la comparación de sus videos con los del gran Peter Capusoto, Francisco Gómez analizó: “Para mí Peter es un capo de la vida y Nacho está en la misma. Venimos de la escuela de Chachachá, Todo por dos pesos o Peter Capusoto y sus videos. Tenemos muchas referencias de ese estilo de humor. Nosotros intentamos encontrar nuestra forma en un formato que por ahí ya existe”.

Gracias a las redes sociales, y en especial a Instagram, la fama les llegó bastante de golpe a estos dos pibes de La Plata, incluso, a Francisco Gómez lo alcanzó justo a punto de recibirse de Comunicador Social (le falta la tesis), de todos modos, a la hora de pensar en su futuro, el humorista ya sabe lo que quiere. “Trabajé de periodista en un par de medios de La Plata y después empecé a hacer esto que era medio paralelo, porque hacía los videos mientras cubría una marcha, pero me terminé inclinando por este mundo mucho más creativo en el que me puedo manejar más con mis tiempos. Aunque el periodismo me encanta, hoy en día estoy re metido en esto”, afirmó.

Sobre ‘Flashando secuencia’

Día y hora: hoy a las 21.30

Lugar: Teatro Selectro (Coronel Fragata Moyano 102, de Ciudad)

Entradas: anticipadas $350

