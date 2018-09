D'Elia, Brancatelli y Víctor Hugo denunciados por generar caos

El abogado Jorge Eduardo Camino presentó una denuncia en que acusa a los tres conocidos personajes de “atentar contra la paz social y la estabilidad democrática”. El profesional señala que intentaron generar caos cuando aseguraron que los bancos no tenían dólares para devolver los depósitos en esa moneda, anunciando un nuevo corralito.

El periodista publicó en su cuenta de Twitter que : “Me cuenta una conocida que tiene un cargo importante en un banco privado que mañana (por el viernes pasado) no van a tener u$s para vender ni retirar (aquellos que deseen retirar de sus cuentas). Está preocupada por la situación y por cómo contener a los clientes que irán mañana. No es opinión sino información”. Curiosamente, la misma conocida parece que le dijo exactamente las mismas palabras al piquetero Luis D’Elía, y Victor Hugo Morales reiteró esos mismos conceptos en sus editoriales radiales.

La acusación señala que “en perjuicio del suscripto en particular y de todos los ciudadanos que conforman la sociedad argentina en general, es por atentar contra las instituciones de la República, generar el caos, el desorden, intentar subvertir la paz social y a nuestra Constitución Nacional vigente”.

La catarata de tuits, que en rigor fue repetido por muchos otros dirigentes que no aparecen en la denuncia, fue justo en el momento más álgido de la corrida cambiaria, y generó repudios públicos a estos personajes, además de la denuncia. A Brancatelli lo cuestionaron duramente en el propio programa donde trabaja, Intratables, especialmente su compañera Déborah Plager.