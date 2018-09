Código de faltas: escándalo en la Legislatura de Mendoza

COMPARTIDOS: 0

Producto de una rápida maniobra legislativa del Frente Cambia Mendoza, y aprovechando el quórum que daban dos diputados justicialistas, se dio entrada al tratamiento parlamentario del cuestionado proyecto de ley que intenta renovar el Código de Faltas en Mendoza.

La acción, que a todas luces demostró un acuerdo en la trastienda legislativa, agitó las aguas entre el oficialismo y la oposición. Ésta resultó la más lesionada, porque a la división que ya tienen en dos bloques, se agregaría un problema de inconducta que se habría presentado en el sector oficial del peronismo mendocino.

Horas antes, desde ese bloque, su titular, Carina Segovia, le había asegurado a El Ciudadano que no iban a votar la norma tal como viene del Senado. “Entendemos que representa la actitud autoritaria del gobernador Alfredo Cornejo en la resolución de los conflictos que sobrevienen entre los ciudadanos. Consideramos que se debe mediar acercando partes, no castigando a una, sin atender al problema ni a la parte afectada. No se concibe, por ejemplo, que se quiera meter preso a los padres de un chico drogado o alcoholizado, cuando lo que en realidad hay que hacer es asistir a esa familia con políticas de contención, salud y educación. El tema de la droga y alcohol en los chicos mendocinos es muy grave”, comentó la legisladora.

En otro tramo, la diputada justicialista explicó: “No dejamos de reconocer la necesidad de renovación del Código, pero para eso deben atenderse las propuestas de modificaciones que acercamos en muchos artículos de la ley. Si esto no tiene respuesta por parte del oficialismo, de nuestra parte y tal cual viene la media sanción del Senado, no la votamos”.

El miércoles se buscará la sanción de la ley

Las expresiones de la presidenta del bloque “oficial” del PJ mendocino no se condicen con la actitud que tuvieron los diputados Javier Molina y Javier Cofano, quienes se prestaron para que el oficialismo tuviera el quórum y se avanzara para sancionar la ley del Nuevo Código Contravencional.

Pero esa postura trae otro punto negativo al conflicto que viene mostrando el peronismo provincial, en este caso para el sector que obedece a la conducción de Omar Félix. Algo por lo que, incluso, hizo salir con los tapones de punta contra sus compañeros al presidente del bloque Podemos Vivir Mejor, Lucas Ilardo.

El legislador repartió acusaciones hacia los dos diputados díscolos y a la movida que protagonizó el Frente Cambia Mendoza, reiterando además que se negarán terminantemente a votar el cuestionado proyecto de ley.

Sobre los pasos que quedan, el diputado Jorge Albarracín (UCR-Frente Cambia Mendoza) le dijo a El Ciudadano que “el próximo lunes la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales tratará la media sanción que viene del Senado y recibirá las propuestas que arrimen los legisladores.

“Posteriormente se analizarán para saber si las propuestas van en línea con el espíritu que tiene el proyecto de ley. Si es así se incorporarán”, aseguró Albarracín.

Finalmente, y ante la pregunta de si lo sucedido en el recinto obedece a una jugada política del oficialismo, el legislador respondió que “lo ocurrido es parte de una herramienta que tiene el presidente (Néstor Parés) cuando hay quórum. Se hace justamente para evitar que, hecha una propuesta, la misma no sea tratada por falta de quórum. Hoy (por ayer) se dio la posibilidad con el número necesario de diputados en sus bancas para darle preferencia al despacho del proyecto de ley”.

“Quiere decir que el próximo miércoles será tratada la sanción que resta para transformar en ley el Nuevo Código Contravencional”, resalto Albarracín, sin querer responder la acusación que esgrime un enojado justicialismo.

