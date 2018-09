Pampita reveló en Instagram cuál es la foto que le "cambió la vida"

COMPARTIDOS: 0

La modelo de 40 años publicó en su cuenta de Instagram este día jueves una elocuente foto que es un “viaje a su pasado”. La imagen muestra cómo se veía en su primer casting.

Pampita tiene más de dos millones y medio de seguidores en Instagram, red social en la que subió una foto que data de noviembre del año 1999 y que luego se usó para una campaña de una marca de indumentaria.

Junto a la foto Pampita escribió: “#tbt Esta es la primera foto de mi carrera. Es la foto del casting que después se usó para la campaña de @cookoficial . A cara lavada así como llegué me pusieron este sweater y el fotógrafo @_urkosuaya me sacó unas 20 fotos y me fui a mi casa caminando y pidiéndole a Dios que me eligieran. Noviembre de 1999. También es la foto que vio en enero del 2000 @panchodotto en el bus del aeropuerto de Punta del este y que hizo que pidiera mi teléfono a la familia de @emifita . Esta es la foto que me cambio la vida! Ese momento que soñaste durante años sucede y en un instante todo empieza a pasar”.

Pampita tenía 21 años cuando le tomaron esa foto en la que sale de perfil y con el pelo atado.

"En enero del 2000 Pancho Dotto vio la foto en el bus del aeropuerto de Punta del Este y pidió mi teléfono", describió Carolina sobre su primer trabajo con quien la representó al comienzo de su carrera.

Además la modelo finalizó su posteo con un mensaje de aliento al decir: "Ese momento que soñaste durante años, sucede, y en un instante todo empieza a pasar".

QUIZÁS TE INTERESE:

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-31-19-3-24-el-amor-llega-con-fuerza-en-septiembre-para-estos-tres-signos-del-zodiaco

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-9-6-17-39-20-netflix-grabara-una-serie-sobre-la-vida-de-pity-alvarez