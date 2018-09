La Unión Docentes Argentinos llama al paro

El comunicado del gremio docentes, convocando a la medida de fuerza, señala que "Frente a la crítica situación en la que se encuentra el sistema educativo argentino y los salarios docentes y ante la falta de respuestas por parte del Gobierno Nacional, la Unión Docentes Argentinos ha decidido realizar un paro nacional docente de 48 horas, los días 12 y 13 de septiembre, en donde habrá paro total de actividades".



La sumatoria de factores que enumeran para ir a la huelga incluye los sueldos docentes desactualizados y por debajo de la línea de pobreza, al lamentable estado edilicio en el que se encuentran las escuelas y los centros de estudio universitarios, al retraso en el envío de las partidas presupuestarias correspondientes a las universidades nacionales que genera severos inconvenientes en su funcionamiento y quehacer diario, a la no reapertura de las paritarias docentes y la incertidumbre por el presupuesto de 2019. También se oponen al anuncio de que el Ministerio de Cultura y el de Ciencia y Tecnología pasen a ser secretarías dentro de la Cartera de Educación.



El Secretario General de la Unión Docentes Argentinos y Secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero, señaló: “En caso de realizarse esta transferencia, tiene que hacerse con el presupuesto y con la cantidad de personal necesario. Estas modificaciones no pueden afectar ya el exiguo presupuesto que tiene la Educación, que no alcanza ni siquiera para que los docentes puedan tener un salario decente para poder vivir dignamente”.



