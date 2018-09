Se estrena 'Todos lo saben', el filme de Darín que brilló en Cannes

Este año, el prestigioso Festival de cine Cannes se inauguró con una película española, dirigida por un iraní (Asghar Farhadi) y que contaba con la actuación de un argentino (Ricardo Darín). Esta mezcla cultural dio como resultado Todos lo saben, un filme sensacional que se ganó la ovación del público francés y que a partir de hoy podrá disfrutarse en las salas argentinas.

Sin recurrir a clichés ni a agotados recursos hollywoodenses, Farhadi logró crear un drama apasionante en el que despliega todo el talento de actores de la talla de Penélope Cruz, Javier Bardem, Bárbara Lennie, Inma Cuesta o Darín.

La película cuenta la historia de Laura (Cruz), una española que regresa de Buenos Aires a su pueblo natal en España para estar en el casamiento de su hermana.

Después de la boda, algunos sucesos conducirán a la familia a una crisis que revivirá el oscuro pasado.

Con el correr de los hechos, el filme muta de un drama a un thriller de suspenso en el que cualquier cosa puede pasar.

La versatilidad del director iraní ganador de dos Óscars queda plasmada en Todos lo saben.

Sobre el director, Ricardo Darín le contó a EscribiendoCine: “El trabajo de entrada fue increíble. Él (Farhadi) es un tipo increíble, mucho de eso seguramente estará relacionado a provenir de otra cultura, tiene apreciaciones sobre el trabajo para nada convencionales. Yo no paré de observarlo, para mí era una especie de beca que me había ganado y que tenía que aprovechar. Es un tipo increíble, inteligente, con una gran capacidad de trabajo, era alguien que filmaba doce horas por día, nos trasladábamos del lugar de locación a Madrid, y yo sé que tomaba algo, tomaba té y ya se metía en isla de edición para hacer unos armados para ver cómo funcionaba todo, tiene una capacidad de trabajo increíble. Hice contacto enseguida con él, tengo una serie de Skypes en mi memoria maravillosos, había una traductora, pero nosotros hablábamos entre una mezcla de inglés y francés y nos reíamos mucho que ni siquiera hizo falta. En un momento le pedí disculpas y ella dijo: ‘No importa, me encanta que encuentren cómo comunicarse’. Él es muy inteligente y muy gracioso, tranquilo, tiene una calma impresionante”.

